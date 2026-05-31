Aydın’ın Karacasu ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan cipte bulunan sürücü hayatını kaybederken, araçta bulunan 2 kişi ise ağır yaralandı.

Kazanın, akşam saatlerinde Karacasu ilçesine bağlı Çamköy Mahallesi Çavdarkıran mevkiinde meydana geldiği öğrenildi. Gelen bilgiler çerçevesinde Hüseyin Gözataş kontrolündeki 20 AOG 918 plakalı cip, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünü kaybetti.

Araç uçuruma yuvarlandı!

Direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucunda savrulan cipin, yol kenarından çıkarak uçuruma yuvarlandığı ifade edildi. Taklalar atarak duran araç adeta hurdaya dönerken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip intikal etti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, sürücü Hüseyin Gözataş’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Araçta yolcu olarak bulunan G.K. ile E.Ş.’nin ise ağır yaralandığı belirlendi.

Hastaneye kaldırıldılar!

Kazada ağır yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesini gerçekleştirmesinin ardından ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar. Yaralıların hayati tehlikelerinin sürdüğü ifade edildi.

Sürücü morga kaldırıldı!

Hayatını kaybeden Hüseyin Gözataş’ın cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.