Aydın’ın Çile ilçesi 3 gündür alevlere teslim olmuş durumda. Yangın sırasında tahliye edilerek belediyenin hayvan pazarına yerleştirilen hayvanlar, bugün Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıklamasının ardından sahipleri tarafından alındı. Hayvanlar, traktör ve kamyonetlere bindirilerek Dutluoluk Mahallesi'ne götürüldü.

“Durum içler acısı”

Hayvanlarını taşıma izninin birkaç saat önce verildiğini aktaran Elif Sulargil, sevincini öyle sözler kullanarak anlattı ki dinleyenlerin içi burkuldu. Köylerine alev gelmemesinin mutluluğunu anlatırken diğer yandan yanan dağları gördüğündeki üzüntüyü "İçler acısı" olarak nitelendiren Elif Sulargil şu ifadeleri kullandı:

“Sevinçliyim, köyümüze alevler gelmediği için çok mutluyum. Ama dağları gördüğümde çok üzüldüm. Durum içler acısı. Söndürme çalışmalarına destek veren herkese bin kere razı olsun. 3 gündür yangın nedeniyle tahliye edilen hayvanlarımıza hayvan pazarında bakıyoruz. Tüm ihtiyaçlarımızı burada karşılandı. Çok memnun kaldım. Milletimize, devletime teşekkür ediyorum" dedi.