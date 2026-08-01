İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmekte olduğu soruşturma çerçevesinde "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlamalarıyla gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük'ün İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri noktalandı.

Savcılıktan tutuklama talebi!

Savcılık sorgusu sonrasında Cem Küçük, Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesinde düzenlenmiş olan "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması çerçevesinde tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hazırlanmış olan sevk yazısında, Küçük'ün farklı tarihlerde katılmış olduğu televizyon programlarında kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu iddia edilen açıklamalarda bulunduğu iddiasına yer verildi.

İki ayrı yayın gündeme geldi!

Savcılığın mahkemeye sunmuş olduğu sevk yazısında, Cem Küçük'ün başka bir soruşturma çerçevesinde tutuklu olan Fatih Keleş hakkında canlı yayında yaptığı değerlendirmeler incelemeye alındı. Yazıda, Küçük'ün "Fatih Keleş'in evindeki parkeden 2 milyon dolar çıktı" yönündeki beyanlarının gerçeğe aykırı olduğu iddiasına yer verildi. Bunun yanı sıra başka bir televizyon programında, "Berkay Gezgin, İBB'den 1 milyon liraya yakın para aldı, MASAK raporlarında var" şeklindeki açıklamasının da gerçeği yansıtmadığı ve kamuoyuna yanlış bilgi aktardığının tespit edildiği iddia edildi.

Mahkemeden tutuklama kararı çıktı!

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebini değerlendirmeye aldıktan sonra gazeteci Cem Küçük'ün "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklanmasına hükmetti.