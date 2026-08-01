Son Mühür- İçişleri Bakanlığı bu sabah 15 Temmuz 2016 tarihindeki hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanına yönelik Muğla’nın Marmaris ilçesindeki suikast girişiminde yer alan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan FETÖ mensubu firari terörist B.K., Afyonkarahisar’da düzenlenen başarılı bir operasyonla ele geçirildiğini duyurdu.

"Vatanseverliğin hakkını veren herkesi tebrik ediyoruz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "15 Temmuz alçak darbe teşebbüsünde Marmaris’te Sayın Cumhurbaşkanımıza suikast girişiminde bulunan teröristler arasında yer alan FETÖ mensubu bir vatan haini daha yakalandı. Cumhurbaşkanımızın o gece her şeyi göze alarak ortaya koyduğu eşsiz irade, milletimizin egemenliğini çalmaya çalışan vatan haini FETÖ saldırısını yenilgiye uğrattı. Cumhurbaşkanımızın hayati öneme sahip o iradesi, milli egemenliğin müdafaası bakımından devlet ve millet hayatımız için tarihi bir mühür niteliğindedir. Bu vatan haini terörist şebeke kimi odaklar tarafından bazı ülkelerde hala himaye ediliyor. Ülkemizde ve dünyanın her yerinde bu şebeke ile mücadelenin kesintisiz sürmesi milli bir görevdir. Bu mücadeleyi hakkıyla sürdüren, vatanseverliğin hakkını veren herkesi tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı