Son Mühür- CHP’li Kuşadası Belediyesi’ne yönelik “rüşvet” ve “irtikap” soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanan tutuklu müteahhit Ferdi Zenginoğlu’nun ifadeleri ortaya çıktı.

Aralarında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de bulunduğu 5 şüphelinin tutuklandığı soruşturma kapsamında Zenginoğlu, "Bülent Tezcan tutuklandıktan sonra 2 kere cezaevine ziyaretime geldi. Herhangi bir şey anlatmamam ve sessiz kalmam yönünde tehditvari söylemlerde bulunmuş ve bunun karşılığında da dışarıya çıktığımda destek sağlayacağı yönünde vaatlerde bulunmuştur" dedi.

İmar ve rüşvet çarkı

Zenginoğlu koruma talep ederek, müteahhitlerin Kuşadası Belediyesi’nde ruhsat ve imar işlemleri için belirli kişilere yönlendirildiğini söyledi. Zenginoğlu, İmar Kanunu’nun 18’inci maddesi kapsamındaki arazi kesintilerinin dahi pazarlık konusu yapıldığını ifade etti. Para verenlerin arazilerinden daha az kesinti yapıldığı beyanında bulunan Zenginoğlu, paranın farklı kişilere dağıtılarak sisteme dahil olanların birbirlerini ihbar etmesinin engellendiğini savundu.

Başkan Günel ile görüşme ve pazarlık

Belediye Başkanı Günel’le başlayacağı inşaattaki imar değişikliği için görüştüğünü anlatan Zenginoğlu Başkan Günel'in “Evet bilgim var, başvuru evraklarını gördüm. Normalde daha yüksek rakam aldığımızı biliyorsun, ancak seninle tanışıklığımız olduğu için 2,5 milyon TL verirsen arsanın cins değişikliğini hallederiz” dediğini öne sürdü. Zenginoğlu, “Benden de mi para istiyorsunuz” deyince, Günel’in “İmar müdürü ve komisyon üyelerine de para vereceğim, bedavaya iş olmaz” yanıtını verdiğini söyledi.

Ödemeler ve iadeler

Zenginoğlu pazarlık sonucu rakamın 1,6 milyon TL’ye indirildiği bilgisini vererek 800 bin TL karşılığı dövizi belediyedeki makam odasında İmar Müdürü Ahmet Taşkan’a elden verdiğini, kalan 800 bin TL’yi de parça parça ödediğini kaydetti. Zenginoğlu ayrıca ruhsat işlemleri için 250 bin TL verdiğini, daha sonra ilaveten 800 bin TL daha istendiğini, kabul etmeyince ruhsat işlemlerinin geciktirildiğini ancak işlemlerin hızlandırılması için 275 bin TL verdiğini belirtti. Zenginoğlu ayrıca imar hakkı daha sonra düşürülünce, Günel’in, ödemenin iadesi yerine “Kaybını başka projede telafi ederiz” dediğini kaydetti.