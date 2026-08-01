Son Mühür / İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan TV yorumcusu Cem Küçük geçtiğimiz gün tutuklandı. ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasıyla tutuklanan Küçük’ün avukatı Merve Uçanok’tan süreçle ilgili açıklama yapıldı. Kararın ‘haksız ve hukuka aykırı’ olduğunu savunan Uçanok, “Müvekkilimizin suçsuz olduğuna ve adli makamların nihai incelemesi neticesinde hem ivedilikle özgürlüğüne kavuşacağına hem de hakkındaki tüm suçlamalardan aklanacağına dair inancımız tamdır” mesajı verdi.

Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Cem Küçük, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilmişti. TGRT ve Türkiye gazetesinden çıkarılan Cem Küçük hakkındaki soruşturmanın, bazı iş insanlarından maddi menfaat karşılığında sosyal medya paylaşımları yaptığına dair şikayetler ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması sürecinde yine medyada yer alan bazı beyanlar sonucu başlatıldığı ifade edildi. Daha önce ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ ve ‘şantaj’ suçlamasıyla gözaltına alınan Küçük, sadece "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklandı.

“Şantaj suçundan serbest bırakıldı”

Süreç hakkında açıklamalarda bulunan Küçük’ün avukatı Merve Uçanak, yaptığı basın açıklamasında, “Bilindiği üzere müvekkilimiz Cem Küçük, 30 Temmuz 2026 tarihinde şantaj ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından gözaltına alınmıştır. Bugün ifadesini vermek üzere Çağlayan adliyesine getirilmiştir. Hakkındaki tüm suçlamalara ve Savcılık makamınca yöneltilen sorulara açıklık ve samimiyetle cevap vermiştir. Müvekkilimize, ifadesinde hesabına gelen birtakım para transferleri ve yazışma içerikleri soruldu. Kendisi tüm sorulara samimiyetle cevap verdi. Hesabına gelen para transferlerinin sebeplerini ortaya koymuş, bunların gazetecilik, yayıncılık ve çevirmenlik faaliyetlerine ilişkin olduğunu ya da şahsi borç ilişkilerinden kaynaklandığını somut olarak anlatmıştır. Müvekkilimiz, Savcılık ifadesinin ardından her ne kadar tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilmişse de önemle belirtmek gerekir ki, Savcılık makamı yalnızca halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan tutuklama isteminde bulunmuştur. Şantaj suçundan ise herhangi bir tutuklama isteminde bulunulmamıştır. Yani şantaj suçundan serbest bırakılmıştır” dedi.

“Aklanacağına inancımız tamdır”

“Müvekkilimiz, çıkarıldığı Sulh Ceza Hâkimliğinde de kendisine yöneltilen sorulara yanıt vermiş ancak Hâkimlik değerlendirmesinin ardından müvekkilimizin bu aşamada yalnızca halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan tutuklanmasına karar verilmiştir. Söz konusu karar, haksız ve hukuka aykırıdır” mesajıyla devam eden Uçanok, şu ifadelere yer verdi: “Müvekkilimiz, uzun yıllardır ekranlarda, gazetelerde önemli işlere imza atan bir basın mensubudur. 2013 yılından beri medya sektöründedir. Bugüne kadar edindiği birikimlerle bir araç satın almıştır. Bu araç da eşinin kullanımındadır. Kirada ikamet etmektedir. Eşi, özel bir okulda İngilizce öğretmeni olarak çalışmaktadır. Çok kıymetli eşi ve çocuklarıyla son derece mütevazı yaşam süren müvekkilim, hayatının herhangi bir noktasında en ufak bir haksız kazanç elde etmemiştir. Sonuç olarak, müvekkilimizin suçsuz olduğuna ve adli makamların nihai incelemesi neticesinde hem ivedilikle özgürlüğüne kavuşacağına hem de hakkındaki tüm suçlamalardan aklanacağına dair inancımız tamdır.”