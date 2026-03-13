Aydın’ın Nazilli ilçesinde siyaset gündemi, gece saatlerinde asılan materyaller nedeniyle hareketli bir gece geçirdi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Nazilli Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kemal Koç ve beraberindeki üç parti üyesi, ilçenin muhtelif noktalarına yerleştirilen pankart ve afişler sebebiyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen partililer, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gece yarısı pankart operasyonu ve soruşturma süreci

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen tahkikat, ilçenin farklı bölgelerinde asılan ve üzerinde "CHP Nazilli Gençlik Kolları" ibaresi ile parti logosunun bulunduğu afişlere yönelik şikayetler üzerine derinleştirildi. Güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonda, Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kemal Koç’un yanı sıra yönetim kurulu üyeleri A.Ö., Y.Ç. ve parti mensubu E.İ. emniyete götürüldü. Gözaltı kararının ardından CHP İlçe Başkanlığı binasında bir araya gelen CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Ufuk Gündoğdu ve İlçe Başkanı Sema Aslıhan Ökmen, sürece dair basın mensuplarına bilgilendirmelerde bulundu.

Adliye önünde hareketli saatler: Adli kontrol kararı

Emniyetteki sorgu ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde Nazilli Adliyesi’ne sevk edilen 4 partili, savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarıldı. Hakim karşısına çıkan Başkan Koç ve beraberindekiler hakkında, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol hükümleri uygulandı. Kararın açıklanmasının ardından adliye binası önünde bekleyen partililer ve yakınları, serbest kalma haberini memnuniyetle karşıladı.

CHP kanadından teşekkür ve sükunet mesajı

Serbest kalma kararının ardından adliye binası önünde ikinci bir açıklama yapan CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Ufuk Gündoğdu, sürecin hukuk çerçevesinde ve sakin bir şekilde yürütülmesine vurgu yaptı. Arkadaşlarını teslim aldıklarını belirten Gündoğdu, operasyon ve adli süreç boyunca profesyonel yaklaşımlarından dolayı Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline ve kamuoyunu bilgilendiren basın mensuplarına teşekkürlerini sundu. Siyasi faaliyetlerin ifade özgürlüğü sınırları içerisinde kalması gerektiğine dair mesajların verildiği açıklama, kalabalığın adliye önünden ayrılmasıyla sona erdi.

