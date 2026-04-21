21 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Kararlarda, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Türk Sanatı ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin yönetmeliğinde önemli değişikliklere gidilmesi dikkat çekti.

Müdür ve yardımcılarının görev süresinde düzenleme!

Yapılan değişikliklerle birlikte, müdürün üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllık süreyle görevlendirileceği kararı verildi. Müdürün görev süresinin dolması halinde ise yeniden atanabilmesine de imkân tanındı.

Müdüre destek amacıyla ise en fazla iki müdür yardımcısının görevlendirilebileceği de belirtildi.

Yönetim Kurulu yapısına düzenleme!

Yeni düzenlemeye göre Yönetim Kurulu da netleşti: Yönetim kurulunun; müdür, müdür yardımcıları ve öğretim elemanları arasından seçilecek dört üye ile birlikte en fazla yedi kişiden oluşacağı ifade edildi. Kurul üyelerinin ise müdür önerisi çerçevesinde Rektör tarafından üç yıllık süreyle görevlendirileceği öğrenildi.

Geniş katılımlı danışma kurulu!

Yönetmelikte yapılan bir diğer önemli değişiklik ise Danışma Kurulu ile ilgili oldu. Kurul; üniversite içinden ve dışından akademisyenler, kamu ve özel sektör temsilcileri ile yurt dışından uzmanların da yer alabileceği şekilde en fazla 15 üyeden oluşabilecek.

Danışma Kurulu’nun ise yılda en az bir kez toplanacağı ve kararlarının oy çokluğu ile alınacağı belirtildi.