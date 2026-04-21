Aydın Büyükşehir Belediyesi, önemli bir projeye öncülük etti. Geleneksel tarımın geçmişini korumak ve yerel çeşitliliği devam ettirmek amacıyla başlatılan “Ata Tohumları” projesi kararlılıkla sürüyor.

Bozdoğan’da projeye yoğun katılım!

Son olarak Bozdoğan ilçesinde Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından fide dağıtımı gerçekleştirildi. Domates, biber, patlıcan, salatalık, acur ve fasulye gibi birçok sebzenin fideleri, ücretsiz olarak vatandaşlara verildi.

“Gıdaya erişim kolaylaşıyor”

Vatandaşlar fideleri teslim aldı. Vatandaşlar tarafından, ata tohumlarından elde edilen ürünlerin doğal ve güvenilir olduğu ifade edildi.

Çalışmalar büyüyerek sürecek

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, proje ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çerçioğlu, “Ata tohumlarından elde ettiğimiz fideleri Aydın’ın dört bir yanında vatandaşlarımızla buluşturmayı sürdürüyoruz. Yerel üretimi destekleyen ve kültürel mirasımızı geleceğe taşıyan bu proje her geçen gün daha da güçleniyor. Üreticiyi desteklemeye ve ata tohumlarını yaygınlaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

