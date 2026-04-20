Aydın’ın Köşk ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. İş kazası sonucunda 40 yaşındaki işçi Furkan Alemdar hayatını kaybetti.

Olay, taş ocağında yaşandı!

Başçayır Mahallesi’nde bulunan bir taş ocağında akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre Furkan Alemdar'ın, henüz belirlenemeyen bir sebeple kolunu taş kırma makinesine kaptırdığı öğrenildi.

İş arkadaşları tarafından olay fark edilirken, zaman kaybetmeden ekiplere bildirildi.

Olay yerinde hayatını kaybetti!

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri intikal etti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontroller sonucunda Alemdar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcı tarafından olay yerinde gerçekleştirilen incelemelerinin ardından Furkan Alemdar’ın cenazesi, Köşk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı!

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.