Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Kazada araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Araç kontrolden çıktı

Kaza, Bozdoğan ilçesine bağlı Haydere Mahallesi yolu üzerindeki mezarlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 09 AGJ 669 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan araç yol kenarında bulunan ağaçlara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil büyük hasar alırken araç adeta hurdaya döndü.

Araçta sıkıştılar

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, otomobilde bulunan kişilerin araç içinde sıkıştığını belirledi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde araçta bulunan Ahmet Demir ve Fikriye Demir’in olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

İtfaiye ekipleri yaralıyı kurtardı

Kazada araçta sıkışan yabancı uyruklu G.T., Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi süren G.T.’nin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Kazanın ardından olay yerinde inceleme yapan ekipler, hayatını kaybeden Ahmet Demir ve Fikriye Demir’in cenazelerini hastane morguna kaldırdı.

Jandarma ekipleri kazanın nasıl meydana geldiğini belirlemek için geniş çaplı inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.