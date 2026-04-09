Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi yakınlarında meydana gelen olay, kaçak kazının yol açtığı tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi.

İddiaya göre, bölgede izinsiz kazı yapan dört kişiden biri, çalışma sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kaldı.

Göçük altında kalan kişi hayatını kaybetti

Toprak altında kalan 59 yaşındaki Güngör Avcı için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay yerine ulaşan UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Avcı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Göçüğün etkisiyle ağır yaralanan Avcı’nın olay yerinde yaşamını yitirdiği bildirildi.

Dev çukur dikkat çekti

Kazı yapılan alanda oluşan büyük çaplı çukur, olayın boyutunu ortaya koydu.

Yetkililer, iş makinesi kullanılarak yapılan kaçak kazının kontrolsüz şekilde ilerlediğini ve göçüğe zemin hazırladığını değerlendiriyor.

3 kişi gözaltında, 1 şüpheli firarda

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında biri kepçe operatörü olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ilk ifadelerinde kaçak kazı yaptıklarını kabul ettikleri öğrenildi. Olay yerinden kaçan bir kişinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Soruşturma sürüyor

Jandarma ekipleri olay yerinde detaylı inceleme başlatırken, kazanın tüm yönleriyle araştırıldığı belirtildi.

Yetkililer, kaçak kazı faaliyetlerine karşı denetimlerin artırılacağına dikkat çekerken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

