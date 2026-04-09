Aydın’ın Buharkent ilçesinde, Aydın-Denizli karayolu Feslek Mahallesi mevkiinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Saat 15.00 sıralarında yaşanan kazada, Denizli’den Aydın yönüne seyir halinde olan yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı.

İddiaya göre tali yoldan kontrolsüz çıktı

Kazaya ilişkin ilk belirlemelere göre, F.S. yönetimindeki yolcu otobüsü, tali yoldan ana yola kontrolsüz şekilde çıktığı öne sürülen A.B. idaresindeki minibüsle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüste bulunan yolcular büyük panik yaşadı.

79 yaşındaki yolcu hayatını kaybetti

Kazada minibüste yolcu olarak bulunan 79 yaşındaki Halil Fidan olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada her iki aracın sürücüsü ile otobüste bulunan bir yolcu olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma başlatıldı

Kazanın ardından jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kazaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Yetkililer, kazanın kesin nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağını belirtti.