Meteoroloji yetkilileri, Aydın’ın batı ilçelerinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Özellikle akşam saatlerinde etkisini artırması beklenen yağışların, kısa sürede hayatı olumsuz etkileyebileceği bildirildi.

Yağışlar akşam saatlerinde etkili olacak

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan değerlendirmelere göre, 24 Mart 2026 Salı günü saat 17.00 ile 20.00 arasında Aydın’ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Radar verileri, yağışların kısa süre içinde etkisini artırabileceğine işaret ediyor.

Metrekareye 50 kilograma kadar yağış bekleniyor

Yetkililer, yağış miktarının yer yer metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında olabileceğini açıkladı. Bu seviyedeki yağışların özellikle düşük kotlu bölgelerde risk oluşturabileceği belirtiliyor.

Sel ve su baskını riskine karşı uyarı

Açıklamada, ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Ayrıca yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ihtimaline de dikkat çekildi.

Ulaşımda aksamalara dikkat

Kuvvetli yağışların etkili olduğu saatlerde trafikte aksamalar yaşanabileceği belirtilirken, sürücülerin ve yayaların tedbirli olması istendi. Yetkililer, özellikle riskli bölgelerde bulunan vatandaşların gelişmeleri yakından takip etmesi gerektiğini ifade etti.