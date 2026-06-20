2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya'yı 2-0 yenerek üst tura yükselme hakkını elde etti. İlk yarıda atmış olduğu gollerle skora giden ABD, grupta iki maçın ardından 6 puana ulaşarak adını son 32 takım arasına yazdıran taraf oldu.

Erken gelen goller!

Seattle Stadyumu'nda heyecan dolu anlara sahne olan D Grubu ikinci hafta mücadelesinde, turnuvaya galibiyetle giren Amerika Birleşik Devletleri ile Avustralya kozlarını paylaştı. Karşılaşmaya istekli başlayan ABD, ilk yarıda rakibine üstünlük kurarak skor avantajını eline aldı. Mücadelenin açılış golü Avustralyalı Burgess'in ters vuruşuyla kendi kalesine attığı golle geldi. Bu golün ardından baskısını devam ettiren ABD, Freeman'ın kaydettiği golle farkı ikiye çıkaran taraf oldu.

Aradığı golü bulamadı!

İkinci yarıda oyunu dengelemek isteyen Avustralya, farkı azaltacak golü bulamadı. ABD savunması rakibine önemli fırsatlar sunmazken, mücadele 2-0'lık skorla noktalandı.

Son 32 biletini kaptı!

D Grubu'nda ilk iki maçını da kazanmayı başaran Amerika Birleşik Devletleri, puanını 6'ya yükseltti ve son grup karşılaşması öncesinde üst tura çıkmaya hak kazandı.

İlk 11'ler!

ABD: Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams, Tillman; Dest, McKennie, Pepi; Balogun

Avustralya: Beach; Circati, Souttar, Burgess; Italiano, O'Neill, Okon-Engstler, Bos; Leckie, Velupillay; Toure