Son Mühür- CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun instagram paylaşımında

"Nalları dikmiş Rocky rahatlığında..." ifadeleri eşliğinde köpeği Rocky'nin keyifli bir anını paylaştı.

Sabahın ilk saatlerinden itibaren CHP Genel Merkezi önünde tansiyonun bir an bile düşmediği bir günde Kaftancıoğlu'ndan gelen Rocky'li mesaj kafaları karıştırdı.

İstanbul İl Başkanlığı dönemindeki performansla CHP'de ağırlığı olan siyasi bir figür haline gelen Canan Kaftancıoğlu'nun CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel taraftarlarının karşı karşıya geldiği bir günde paylaşımıyla ne mesaj vermek istiyor sorusu sosyal medyada gündem oldu.

Yeni bir paylaşımla...



Kaftancıoğlu ve köpeği Rocky'nin merkezinde olan yorumların ardından, Kaftancıoğlu yaşanan tartışmalara açıklık getiren yeni bir paylaşımda bulundu.

''Subliminal mesaj'' verdi iddialarını kabul etmeyen Canan Kaftancıoğlu,

''Tanıyanlar, subliminal mesaj verme gibi bir huyum olmadığını bilirler.

Kaldı ki instagramı siyasi bir alan gibi değil, genellikle köpeğim Rocky üzerinden kişisel bir alan gibi kullanmaktayım.

Yıllardır her pazar günü yaptığım paylaşım üzerinden siyasi yorum devşirmeye çalışanlar; merak buyurmayın bir şey söylemeyi düşünürsem açık ve net bir şekilde söylerim.

Aklımın ucundan bile geçmemiş yorumları yapanlara kızmıyorum ama partim polis ablukası altındayken gülemiyorum da'' ifadelerine yer verdi.