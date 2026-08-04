ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 YKS tercih kılavuzuyla birlikte üniversite adayları başarı sıralamalarına göre tercihlerini şekillendiriyor. Bu süreçte daha önce bir yükseköğretim programına yerleşen adaylara Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) kesintisi uygulanıp uygulanmayacağı en çok sorulan konuların başında geliyor. Tercih işlemlerini 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında tamamlayacak adaylar, kayıt yaptırmasalar dahi seneye sınava girdiklerinde puanlarının nasıl etkileneceğini hesaplıyor.

YKS'DE BİR BÖLÜME YERLEŞEN ADAYLARIN OBP KATSAYISI YARIYA DÜŞER Mİ?

2026 YKS sonucuyla merkezi yerleştirme, ek yerleştirme veya özel yetenek sınavıyla bir lisans ya da ön lisans programına yerleşen adayların OBP katsayısı yarıya düşüyor. Adaylar kazandıkları bölüme kayıt yaptırsalar da yaptırmasalar da 2027 yılında tekrar YKS'ye girdiklerinde bu kesintiye uğruyor. ÖSYM kuralları gereği, bir yükseköğretim programına yerleşme hakkı kazanan herkesin OBP'sinin çarpılacağı katsayı bir sonraki yıl yarı yarıya iniyor.

YKS YERLEŞTİRMELERİNDE KİMLER EK PUAN ALABİLİR?

Ortaöğretim kurumlarının belirli okul türü veya alanlarından mezun olan adaylar, kendi alanlarındaki lisans programlarını tercih ettiklerinde ek puan alıyor. Adayların yerleştirme puanları hesaplanırken OBP önce 0,12 ile çarpılıp sınav puanına ekleniyor. Bunun üzerine OBP'nin 0,06 ile çarpılmasıyla elde edilen ek puan genel toplama katılıyor.

Ek puan uygulaması, 30 Mart 2012 tarihi itibarıyla mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya bu tarih ve öncesinde öğrenim gören öğrencileri kapsıyor. Ortaöğretim kurumlarına bu tarihten sonra kayıt yaptıran adaylar ek puan imkanından faydalanamıyor.