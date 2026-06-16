İzmir’in Bayındır ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) tarafından gerçekleştirilen eğitim programlarını başarıyla noktalayan kadın kursiyerler için belge takdim töreni düzenlendi. Kadınların kişisel gelişimlerini desteklemek, mesleki becerilerini yükseltmek ve sosyal hayata daha etkin katılımlarını sağlamak için gerekleştirilen eğitimlerin sonunda kursiyerler emeklerinin karşılığını buldu.

Protokolden kursiyerlere destek!

Bayındır Kaymakamı Murat Mete’nin katılımıyla gerçekleştirilen programa, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yusuf Özmanav ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Peynirci de katılım gösterdi. Törende eğitim sürecini noktalayan kursiyerlere katılım belgeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Güçlenmesine katkı sağlayan eğitimler!

Törende açıklamalarda bulunan Bayındır Kaymakamı Murat Mete, kadınların eğitim sayesinde sosyal ve ekonomik yaşamda daha güçlü bireyler haline gelmesinin önemine vurgu yaptı. Eğitim faaliyetlerinin yalnızca bireysel gelişime katkı sunmadığını ifade eden Mete, aynı zamanda aile ve toplum yapısının güçlenmesinde de önemli rol üstlendiğini belirtti.

Hayat boyu öğrenme!

Samimi bir atmosferde düzenlenen törende, öğrenmenin belirli bir yaş ya da dönemle sınırlı olmadığının altı çizildi.