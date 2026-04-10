Güz dönemini geride bırakan ve bahar dönemi için hazırlıklarına hız kesmeden devam eden üniversite öğrencileri için kritik viraj göründü. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi akademik takvimi üzerinden vize tarihlerini öğrenen öğrenciler, şimdi de sınava hangi okulda gireceklerini öğrenmek için gün sayıyor. Sınava kısa bir süre kalması nedeniyle arama motorlarında AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve sınav yerleri hakkındaki araştırmalar rekor seviyelere ulaştı. Peki, binlerce kişinin ter dökeceği sınavların yapılacağı okullar belli oldu mu?

AUZEF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI, BELLİ OLDU MU?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi çatısı altında eğitim gören binlerce öğrencinin en çok merak ettiği konunun başında sınav yerleri geliyor. Ancak şu an için AUZEF sınav yerleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Üniversite yönetimi tarafından sınav giriş belgeleri erişime açıldığı anda, öğrenciler sınava girecekleri bina, salon ve sıra bilgilerini anında öğrenebilecek. Konuya dair resmi bir duyuru geldiğinde, tüm detayları anlık olarak sizlerle paylaşacağız.

2026 AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sınav giriş belgelerinin yayınlanma tarihi, her sınav dönemi öncesinde öğrencilerin en büyük telaşı oluyor. Henüz üniversiteden resmi bir tarih duyurusu gelmese de genel uygulamalara bakıldığında, AUZEF sınav giriş belgelerinin sınav tarihinden yaklaşık bir hafta önce erişime açılması bekleniyor. Öğrenciler belgeler yayınlandığında, üniversitenin resmi sistemi üzerinden kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaparak sınav yerlerini gösteren bu belgeyi kolayca cihazlarına indirebilecek.

AUZEF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınav yerleri için heyecanlı bekleyiş sürerken, sınavların ne zaman yapılacağı sorusu akademik takvim ile çoktan netlik kazandı. İstanbul Üniversitesi tarafından paylaşılan 2026 akademik takvimine göre, AUZEF bahar dönemi vize (ara sınav) oturumları 25 ve 26 Nisan 2026 tarihlerinde yüz yüze olarak gerçekleştirilecek. Öğrencilerin bu tarihlere göre çalışma planlarını tamamlaması ve sınav günü herhangi bir mağduriyet yaşamamak adına giriş belgelerini çıktığı an temin etmesi büyük önem taşıyor.