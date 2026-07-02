Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, piyasalardaki son durumu değerlendirerek reel sektörün finansmana erişimini kolaylaştıracak radikal çözüm önerilerinde bulundu. Ekonomideki nakit akışını ve yatırımları hızlandırmak amacıyla gayrimenkul satışı yoluyla şirketlere sermaye sağlanması modelini öneren Baran, bu süreçte hem değer artış kazancı gelir vergisi istisnası hem de tapu harcı muafiyeti uygulanmasını talep etti. Baran, piyasalarda faiz yükünün hafifletilmesi için döviz talebini azaltıcı önlemlerin de ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Gayrimenkul satışına tapu ve vergi istisnası önerisi

Piyasalara taze nakit girişi sağlanması adına reel sektöre ayrılan kaynakların daha kapsamlı şekilde devreye alınması gerektiğini belirten ATO Başkanı Baran, iş dünyasını rahatlatacak somut bir teşvik modeli paylaştı. Belirlenecek takvim içinde gerçek kişilerin, gayrimenkul satarak işletmesine sermaye koyması halinde değer artış kazancına gelir vergisi istisnası getirilmesini isteyen Baran, aynı zamanda tapu harcına da geçici bir istisna uygulanması önerisinde bulundu. Baran, faiz oranlarının aşağı çekilebilmesi için iç piyasada döviz talebini düşürecek uygulamaların öncelikli olarak devreye alınması gerektiğini kaydetti.

"Faiz oranı aşağı yönlü eğilim göstermezse Enflasyon Beklentisi Yukarıda Kalır"

Reel sektörün önünü görebilmesi için finansal düzenlemelerde gevşemeye gidilmesini talep eden ATO Başkanı Gürsel Baran, Merkez Bankası'na ve ekonomi yönetimine seslenerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mutedil bir şekilde faiz indirim sürecini başlatmalıdır. Aşağı yönlü eğilim göstermeyen faiz oranı, gelecek için enflasyon beklentisinin yukarıda kalması sonucunu doğuruyor. Bankaların kredi kullandırmalarına sınır getiren düzenlemeler gevşetilmelidir. Kredi kullanırken yüzde 5 gibi bir oran olarak uygulanan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, belli bir süre alınmamalıdır. Faiz oranlarının düşmesini sağlamak için döviz talebini azaltıcı uygulamalar devreye alınmalıdır. Yerlileşme ve Türk malı kullanma konusundaki teşvikler, kamu satın alım prensipleri genişletilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır."