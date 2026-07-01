Son Mühür / Merve Turan - Türkiye genelinde ve İzmir özelinde siyasi arenadaki hareketlilik, partiler arası üye geçişleri ve ittifak içi kırılmalarla yeni bir boyut kazandı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tabanında Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel taraftarları arasında yaşanan kutuplaşmalar ile her iki lideri de benimsemeyip partiden kopan seçmenlerin varlığı dikkat çekerken, Gündem Masası programında konuşan Çölmekçi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı verilerine dayanarak hangi partinin ne kadar üye kazandığını ve hangi partilerin ciddi oranda eridiğini detaylarıyla paylaştı.

"AK Parti zirvede, Saadet ve Anahtar Parti'den büyük sürpriz"

Siyasi partilerin son bir yıl içerisindeki üye artış oranlarını listeleyen ve yükselişte olan partileri açıklayan usta kalem Hasan Çölmekçi, elindeki resmi verileri ‘’Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı verilerinden derlenen onların istatistiklerinden alınan bir tablo geldi elimize bu tabloda siyasi partilerin son bir yıllık üye artışı sayıları var. BiAK Parti 831.000 son bir yıl içinde 831.000 kazanarak birinci olmuş. Saadet Partisi bir sürpriz yapmış. Neredeyse normal üye sayısının yarısı kadar üye kazanmış. 127.882 üye toplam üye sayısı 374.000’e çıkmış yani bu %100 gibi bir başarı yani. Yine üçüncü sırada Anahtar Parti var onun da üye sayısı artışı anahtar partinin 99-100 bin arası üye artışı var.’’ şeklinde aktardı.

"CHP sonuncu oldu, 23 bin kişi istifa etti"

Parti içi tartışmalar yaşayan ana muhalefet partisindeki kan kaybına ve üye kaybeden diğer siyasi oluşumlara dikkat çeken Çölmekçi, iddialarını ve verileri şöyle sürdürdü:

‘’Burada HP’ye baktığın zaman sonuncu olmuş. CHP’den 23 bin kişi istifa etmiş. Biliyorsunuz ya e-Devlet'ten Yargıtaya gidiyrosunuz istifa ediyorsun. Yine en çok üye kaybeden Gelecek Partisi, DEVA Partisi, İYİ Parti, Demokrat Partisi hep üye kaybetmişler. Bir de TİP üye kaybedenler arasında... AK parti müthiş derecede kazanmış.’’