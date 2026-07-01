Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Üniversite mezuniyetlerinin devam etmesiyle her sene olduğu gibi bu sene de bir sürü “ev genci” kazandı.

“Ev gençleri”, liseden veya üniversiteden mezun olup eğitimine devam etmeyen veya aktif olarak bir iş aramayan gençlere deniyor.

Günümüzde 4 milyon genç ev genci konumunda. Ortalamaya bakıldığında, bu gençlerin iş aramama sebepleri geleceğe dair umutsuzluk, gelir kaynakları ise aileleri.

Eğitim-istihdam uyumsuzluğu

Eğitim ve istihdam uyumsuzluğu ev gençlerinin artmasındaki en büyük etken. Günümüzde enflasyon, akabinde refah düzeyinde azalma sebebiyle, gençlerin iş aramadaki motivasyonu düşüyor.

Şirketlerin yüksek kabiliyet beklentileri ve düşük maaş teklifleri, üniversiteden hevesle mezun olan gençlerin hevesini kırıyor, işlere başvursalar bile başvuruları onlara bir gelecek vadetmiyor.

Maddi destek aileden

İstatistiklere göre ev gençlerinin yüzde 92’si maddi desteğini ailesinden sağlıyor. Bu paranın büyük çoğunluğu giyim harcamasına giderken, ikinci sırada dışarıda yeme içme takip ediyor.

Bu gençlerin çoğunun bütçesinden memnun olmadığı, neden çalışmadıkları sorulduğunda ise iş bulamadıkları ortaya çıkıyor. Yüzde 22’lik bir kısım ise yeterince eğitimli olmadığı için çalışamadığını dile getiriyor.

4 milyon ev genci

Ev gençlerinin varlığının sosyolojik bir problem olduğu söyleniyor. Yaklaşık 4 milyon gencin gelecek kaygısı dolayısıyla iş bulamaması, zamanında yapılan yanlış kariyer yönlendirmesiyle motivasyon düşüklüğü yaşaması ve dolayısıyla çalışmamaları, hem kendilerinde psikolojik rahatsızlıklara yol açıyor, hem de ülkedeki iş gücünü zayıflatıyor.

“Ev gençleri” gerçekten evde mi?

Peki bu gençler gerçekten evde mi duruyorlar? İstatistiklere göre cevap çoğunlukla evet. Ev gençleri çoğunlukla günlerini evde dizi film izleyerek, müzik dinleyerek veya sosyal medyada zaman geçirerek geçiriyorlar. Evde olmadıklarında da arkadaşlarıyla kahve içiyor ya da alışveriş merkezine gittikleri bildiriliyor.