Türkiye'deki zam haberlerine bir yenisi daha eklendi. 1 Temmuz 2026 (Bugün) itibarıyla otoyol ve köprülerden geçiş ücretlerine zam yapıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde geçiş ücretlerinde değişiklik meydana gelmezken, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü’nden geçiş ücretlerine yüzde 15 ila 17 civarında zam yapıldı. Bu zamlara kamuoyu tarafından çok yoğun bir şekilde tepki gelirken, bir tepki de eski AK Parti Miletvekili Şamil Tayyar'dan geldi.

"Bu zamları tavuk firması yapsaydı ‘kayyım’ atanırdı!"

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla yapılan zamları eleştiren Şamil Tayyar, "Bugün itibariyle bazı köprü ve otoyol geçişlerine en az yüzde 18 oranında zam yapıldı.

Ocak başında da yüzde 25.49 oranında zam yapılmıştı.

Yani yılın ikinci zammıyla karşı karşıyayız.

Bu zamları tavuk firması yapsaydı ‘kayyım’ atanırdı.

Kamu sektörü kendi ürettiği mal ve hizmetlere fiyat tarifesini belirlerken bonkör davranıyor, firmalardan fedakarlık istiyor.

Aynı şekilde enflasyonla mücadelenin ağır yükünü dar ve sabit gelirliler çekiyor.

Oysa, kamu enflasyonla mücadelede öncü ve örnek olmalıdır.

Herkesin payına düşen fedakarlıktan en çok kamu pay almalıdır.

Kamu zamlarına ‘bahane’ edilen ne varsa onun özel sektör için de geçerli olduğu bilinmelidir.

Aksi halde güvensizlik oluşur ve mücadele zarar görür." ifadelerini kullandı.