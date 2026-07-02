Son Mühür- Fatih'te Altıneller Kuyumculuk’un sahibi Mehmet Y.'nin piyasadan topladığı iddia edilen yaklaşık 500 kilogram altınla ortadan kaybolduğu bildirildi. Y.'nin kayıplara karışması sonrası kuyumcudaki altınların bir kısmının İsmailağa Cemaati'ne yakın İDDEF ve Erenler Vakfı'nın olduğu iddiası gündeme gelmişti.

Konunun medyaya düşmesinin ardından Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü yayınladığı videoyla İsmailağa Cemaati'ni işaret etmişti.

Haberler tamamen asılsız iddiası...



Cübbeli'nin açıklamasının ardından bu konuyla ilgili İsmailağa’nın resmi sitesinden yalanlama geldi.

''Son günlerde Fatih Çarşamba'da faaliyet gösteren bir kuyumcu işletmesiyle ilgili yaşanan gelişmeler bahane edilerek, İsmailağa Câmiasına bağlı bazı vakıf ve derneklerin bu işletmeye yatırım yaptığı, altın emanet ettiği ve maddi zarara uğradığı yönünde tamamen asılsız haberler kamuoyuna servis edilmektedir'' hatırlatmasının yapıldığı açıklamada, isim vermeden Cübbeli Ahmet Hoca'ya göndermede bulunulduğu görüldü.

Belirli şahıs ve çevreler...



''Özellikle son yıllarda camiamıza karşı gerçek dışı ithamları ortaya atan belirli şahıs ve çevrelerin sosyal medya ve çeşitli mecralarda yoğun şekilde dile getirdiği görülen bu iddialar tamamen gerçek dışı olup iftiradan ibarettir'' denilen açıklamada,

''Ne yazık ki camiamız hakkında daha önce de gerçeği yansıtmayan çeşitli açıklamalar yapılmış, son olarak da hiçbir araştırma ve teyide dayanmayan bu haberlerin kamuoyuna doğruymuş gibi aktarılması, toplumun yanlış bilgilendirilmesine neden olmuştur. Camiamızın itibarını zedelemeye yönelik, kamuoyunu yanıltan bu tür gerçek dışı söylemler, toplumda gereksiz tartışma, kutuplaşma ve provokasyona zemin hazırlamaktadır'' mesajı verildi.

Açıklamada , ''Gerçeğe aykırı isnat ve paylaşımlarla ilgili gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır'' bilgisi paylaşıldı.