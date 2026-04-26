Son Mühür- CHP'de parti içi iktidar savaşında Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal tarafını seçmiş görünüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu döneminde Grup Başkanvekilliği görevinde de bulunan Burcu Köksal, CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel liderliğindeki belediye başkanları toplantısına katılmasının ardından dikkat çekici bir mesajla Kemal Kılıçdaroğlu'na sahip çıktı.

Aylardır linç ediyorsunuz...



Kılıçdaroğlu'na parti içinden gelen tepkilere sessiz kalmayan Köksal,

''Haddinizi bilin artık! Aylardır demediğiniz laf, etmediğiniz linç kalmadı. Sözde Cumhuriyet Halk Partilisi'siniz, öyle mi? Partili olan, Atatürk’ün koltuğunda oturmuş Genel Başkana hakaret eder mi?'' diye sordu.



''Kabul edin, etmeyin; Kemal Bey, Cumhuriyet Halk Partisine yıllarını vermiş, birçoğumuza emeği geçmiş, adı ahlaksızlıklarla, yolsuzluklarla anılmayan dürüst siyasetçilerden biridir'' vurgusunda bulunan Burcu Köksal

''Sevmek zorunda değilsiniz ama partiliyseniz saygı duymak zorundasınız. Parti terbiyesi bunu gerektirir. Tabii o terbiyeyi aldıysanız…'' hatırlatmasında bulundu.

Alevidir diye oy vermiştik...



CHP'den koparak TİP'e geçen Sera Kadıgil, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, ''Kılıçdaroğlu geldiği zaman, Dersimlidir, Alevidir, daha demokrat bir duruşu vardır, bundan bir şey olur herhalde diyerek ben CHP'ye üye oldum. Kendimi aldatılmış hissediyorum'' ifadelerine yer vermişti.

Kılıç artığı sözünden geri adım...



Kılıçdaroğlu'nu hedef alan diğer bir isim de gazeteci Mine Krıkkanat olmuş. Kılıçdaroğlu'nu kadt ederek ''Kripyo kılıç artığı'' ifadelerine yer veren Kırıkkanat, gelen tepkilerin ardından,

''Alevi dostlarımdan özür diliyorum. Kılıç artığı sözünün tarihçesini bilmiyordum. Bu sözü Kılıçdaroğlu'nun soyadına atfen söyledim. Cehaletimi bağışlayın'' ifadeleriyle pişmanlığını dile getirmişti.