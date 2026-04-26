Son Mühür- Hem estetik görünümü hem de, eve bir oda ekliyormuş duygusu, cam balkon sayısında patlamaya yol açtı.

Türkiye'nin dört bir yanında yüzbinlerce konut, cam balkonlarla kaplanmış durumda.

Ancak, Yargıtay'ın bu konuda verdiği emsal kararlar, aynı binadaki kat maliklerinin ortak rızası olmadan yapılan cam balkonlar için cezai işlemlere kapı aralıyor.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre balkon bağımsız bölüm olsa bile binanın dış cephesi ve dış görünümü ortak alan olarak kabul ediliyor.

Cam balkon veya herhangi bir malzeme ile balkon kapatma, binanın mimari durumunu ve dış cephe görünümünü değiştirdiği için kat mülkiyeti ortak bir yerde değişiklik olarak sayılıyor.



Ne yapılması gerekir?



Yargıtay'ın 2015 ve 2016'da verdiği kararlara göre cam balkon yaptırmak isteyen ev sahiplerinin, kat maliklerinin en az 4/5’ünün (beşte dördünün) yazılı onayını alması gerekiyor.



Bu işlem yapılmadan gerçekleştirilen işlemler hukuka aykırı olarak kabul ediliyor.

Bu onay alınmadan yapılan işlemde camın saydam olması, ışık geçirmesi, tek parça veya katlanır olması, binanın statiğini bozmaması ya da “zarar vermemesi”, işlemin hukuka aykırı olduğu sonucunu değiştirmiyor.

Yargıtay'ın kararına göre kat maliklerinin iznini almadan balkonunu cam ya da başka bir yöntemle kapatan ev sahiplerinin bu malzemeyi sökerek balkonu eski haline getirmesi gerekirken ayrıca idari para cezasıyla karşı karşıya kalma riski bulunuyor.