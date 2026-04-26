Son Mühür- Eskişehir'den Ankara'ya 190 kilometre yürüyüşün ardından eylemlerini sürdüren madencilerin adalet arayışı Türkiye gündeminin üst sıralarındaki yerini koruyor.

Eylemlerinin 15 ve açlık grevlerinin 7'inci gününde başkentte direnişlerini sürdüren madencilere destek veren Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, eylemlere ev sahipliği yapan Kurtuluş Parkı'ndan seslendi.

''Herkes ne yapabiliyorsa onu yapsın. Evinizin televizyonunda bunu izlemenin bir adım ötesine geçtiğinizde bizim mücadelemize destek verirsiniz'' hatırlatmasında bulunan Erkan Baş,

''Şimdi hemen bir komşunuzu arayın, telefonla haber verin: “Maden işçileri şunun için direniyor” diye.

Sokağa çıkabiliyorsanız sokağa çıkın. Ankara halkına yürekten teşekkür ediyoruz.

Buraya tüm ihtiyaçlarımızı karşılıyorlar ama buraya gelen her yurttaş mücadelemizi güçlendiriyor, bize umut veriyor, bize gurur veriyor, bize onur veriyor'' mesajı verdi.

Herkesin desteğini bekliyoruz...



''Dolayısıyla bir kocaman ülke üzerine çöken bir avuç asalakla mücadele içerisinde hep beraber biz halk olarak bunu kazanmak zorundayız'' diyen Erkan Baş,

''Bütün yurttaşlarımızın desteğini bekliyoruz. Destek veren herkese yürekten teşekkür ediyoruz'' diye seslendi.

Çalışma Bakanlığı eylemci madencilerin alacaklarının bir kısmının hesaplarına yatırıldığını duyurmasına rağmen eylemci madenciler İşçiler tüm hakları ödenene kadar direnişe devam kararı vermişti.

