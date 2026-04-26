Son Mühür- AFAD’ın bu sabah paylaştığı verilere göre saatler tam 08:01'i gösterirken merkez üssü Bingöl Yedisu olan 4.4 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Yerin yalnızca 7 kilometre altında gerçekleşen bu deprem bölge sakinlerini pazar sabahı yataklarından fırlatmaya yetti de arttı bile.

Son günlerde depremler sıklaştı

Aslında asıl can sıkan mesele sadece Yedisu’nun kıpırdanması değil. Son günlerde haritaya baktığımızda bir tuhaflık seziliyor. Akdeniz ve Girit çevresinde ardı ardına gelen 4 üzerindeki sarsıntılar sanki yerin altında bir şeylerin huzursuz olduğunu fısıldıyor gibi.

Bingöl'deki depremin teknik detayları

AFAD tarafından paylaşılan resmi rakamlar şu şekilde:

Büyüklük: 4.4 (Mw)

Konum: Yedisu (Bingöl)

Derinlik: 7.0 km

Koordinatlar: 39.40 N / 40.45 E

Gözler Akdeniz'den Doğu'ya kaydı

Peki Bingöl'deki bu hareketlilik ne anlama geliyor? Girit hattındaki yoğunlaşmanın ardından gelen bu sarsıntıyla bağlantısı olup olmadığı bilinmiyor. O nedenle gözler deprem uzmanlarına çevrilmiş durumda.

Son 24 saatte hangi depremler oldu?

Türkiye'de AFAD tarafından paylaşılan verilere göre son 24 saat içerisinde 3 kez Akdeniz merkezli depremler meydana geldi. Bu depremlerin büyüklükleri ise en yüksekten en düşüğe şu şekildeydi, 4,9/ 3,8/ 3,5

Yaşanan bu depremler herhangi bir can veya mal kaybına neden olmazken artış gösteren depremlerin korkutucu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.