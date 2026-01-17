89 yıl önceydi… Günlerden de 9 Ekim Cuma… Akşam saati, güneş battı; batıyor… Aydın Ortaklar, özel bir gün yaşıyor… Çünkü… Atatürk geliyor…

Günün esas oğlanı ise…

İncir Kooperatifi katibinin oğlu Hanri…

O meşhur “Beyaz Tren” istasyona giriyor…

Gazi, halkın arasına karışıyor…

O sırada 7,5 yaşındaki Hanri…

Babasının elinden kurtuluyor, doğru Atası’nın yanına…

Çocuk işte…

Atatürk ne yapıyor?

Sevimli yavrunun kıvır kıvır saçlarını okşuyor…

Konuşması bitince Hanri’yi de trenine bindiriyor…

Birlikte kompartımanına gidiyorlar…

Gazi camı açıyor; Hanri’yi de karşısına oturtuyor…

Garson, rakı ve beyaz leblebi getiriyor…

Atatürk köylüleri selamlarken…

Hanri de leblebileri kıtır kıtır yemekle meşgul…

Beyaz leblebi o yıllarda adeta nimet…

Gazi fark ediyor; işaret ediyor…

Garson yeni leblebi kasesi getiriyor…

İkinci, üçüncü kase derken, küçük Hanri’nin cepleri doluyor…

O anı…

Sanki bi’daha yaşıyormuş gibi anlatıyor Hanri Benazus:

“Adımı sordu, (Hanri Benazus) dedim… Kimsin, nesin, Rum musun, Hıristiyan mısın, Ermeni misin diye sormadı… İşte, ben o gün Türklüğe terfi ettim… (Ne mutlu Türküm) demek ırkçılık değildir… Irkın, mezhebin, inancın dışında bir millet anlayışı bu... Herkesin vatandaşlık paydasında eşit olduğu bir Türkiye…”

Leblebileri “yürüten” o çocuğu…

Yıllar sonra…

Şöyle tanımaya başlıyor…

Hanri Benazus…

İş insanı, Atatürk fotoğrafları koleksiyoneri ve…

Ölümsüz eserlere imza atan İzmirli yazar…

*

O’nunla tanıştığımda…

1984 yılının başlarıydı...

“Hürriyet EGE”nin doğum sancılarını yaşıyorduk tüm ekip…

Rahmetli Nedim Demirağ’ı ziyarete gelmişti…

“Topçu”nun çaprazındaki matbaaya…

Neredeyse 40 küsur yıl geride kalmış!

İşte o gün…

Eşi benzeri olmayan künyesini öğrendim(!)

“Dünyanın her köşesinden her boyutta Atatürk fotoğrafları toplayan iflah olmaz bir koleksiyoner…”

Aynı zamanda…

“YUmurta Piliç” kelimelerinin kısaltılmış hali olan…

“Yu-Pi Tavukçuluk”un kurucususuydu…

O gün, bugün…

Hep dostum ve saygıdeğer büyüğüm olarak kaldı…

Eğer…

10 yıldır aralıksız her hafta sonu gururla (bir gün bile pas geçmeden) “Atatürk” yazıyorsam…

Hanri Ağabey’in

Yıllar, yıllar önce hediye ettiği…

Ulu Önder’in yuvarlak çerçeveli optik gözlüklü fotoğrafının…

Muazzam etkisi vardır…

*

Muhteşem bir hafızaya sahipti Hanri Abi…

Daha ilkokuldayken…

“Beyaz Tren”de yaşadıklarını hiç unutmamıştı…

80 küsur yıl sonra bile…

Yaşadıklarını anlatırken hala sesi titriyordu:

“O gün, çocuklukla ilgili bir şey bu, duyduklarımdan hareketle ben bir dev görmeye gittim… Çocuk kafamda düşmanı denize döktü, vatanı kurtardı, cumhuriyeti ilan etti ya, o bir devdi… İlk gördüğümde hayal kırıklığına uğradım; herkesin boyunda normal bir insandı… Bunun yanında bir özelliği vardı… Onca kalabalığın içinde yalnız O’nu görüyordunuz… O gün, yanından ayrıldıktan sonra gerçek devliğin ne olduğunu anladım…”

*

Türkiye’nin…

İstisnasız Atatürk’le ilgili…

Duyanı, dinleyeni…

Gevrek gevrek güldüren en güzel anının…

Tek kahramanı olarak…

Hiç unutulmadı…

Kalplerde hep saygın yeri vardı…

Hatta…

Üstüne basa basa iddia ediyorum ki…

En az dört nesile…

“Atatürk’le tanışmış, konuşmuş ve dahi…

Ulu Önder’in leblebilerini cebine doldurmuş!”

Bir çocuğun anılarını bugünlere taşıyabilmiş…

Taşırken de…

Gururların en büyüğünü yaşamış…

Sadece…

Dünyanın dört bir yanında...

“Atatürk Fotoğrafları” toplamakla kalmamış…

Aralarında…

“Sarıkamış Gerçeği / Beyaz Ölüm”… “Saltanat’tan Cumhuriyet’e”… “Dünya Milletlerinin Gözüyle Atatürk”… “Bir Milletin Yeniden Doğuşu”… “Kanla Yazılan Destan: Çanakkale…”

Gibi ölümsüz eserleri kaleme almış…

Ne de iyi yapmış…

*

Atatürk’le başlayan…

Atatürk’le biten…

Gerçek bir “hazine”nin sahibi olmaya adamıştı kendisini…

Bu güzel ülkeye…

Binlerce Atatürk fotoğrafı…

Ulu Önder’le ilgili anılar…

Ve, mektuplar bıraktı…

*

Hanri Ağabey’i kaybedeli...

İki yıl (15 Ocak 2024) geride kaldı bile...

94 yıllık ömrü boyunca…

Her cümlesinin…

Başında… Ortasında… Bitiminde…

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adını geçirmeyi unutmayan…

Belki de…

Aramızdaki ender “sembol” kişilerden biriydi!

O’nu hiç unutmayacağız…

Nokta…

Hamiş 1: İzmir’li Hanri Benazus’un kökleri İspanya’dan engizisyon yıllarında göçenlere dayanıyor… Ailesinin 520 yıllık İzmirli geçmişi var… 1988’e dek iş hayatını sürdürdü… Ticaretteki başarılarının yanı sıra, 1985-1987 yılları arasında Altay Kulübü’nün başkanlığını üstlendi; spor camiasına katkı sağladı…

Hamiş 2: Atatürk hayranı Hanri Benazus, yıllarını Atatürk’ün hiç bilinmeyen ve farklı yönlerini gösteren fotoğraflar toplamaya adadı… 1947’den bu yana biriktirdiği, 10 bini çekildiği yer ve tarih belli olmak üzere toplam 20 bin Atatürk fotoğrafını içeren muhteşem bir koleksiyona sahipti…

Sonsöz: “Atatürk’ü anlamak bir varoluş kavgasının adıdır… Atatürk konusunda çok fanatiğim…” / Hanri Benazus – Atatürk fotoğrafları koleksiyoneri, Yazar ve iş insanı…”