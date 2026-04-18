Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Nisan ayı meclis oturumu, denetim ve faaliyet raporlarının görüşülmesiyle tamamlandı. Görüşmeler sırasında CHP ve Cumhur İttifakı grupları arasında zaman zaman tartışmalar yaşanırken, salonda üç kez tansiyon yükseldi.

Fiziki müdahaleye kadar varan gerginlikler sırasında denetim raporu oy çokluğu ile kabul edildi ve oturum sona erdi. Ancak meclis çıkışında arbede kısa süreli de olsa devam etti.

DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Aybar Uygur yaşanan olaylara ilişkin tepki gösterdi.

“Henüz gözyaşımız kurumamışken…”

Okullarda yaşanan saldırılarda vefat eden öğrencilere değinen Uygur, “İzmir Büyükşehir Meclisi’nde yaşanan bu görüntüler, insanın içini acıtıyor. Daha dün Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta çocuklarımızı toprağa verdik. Henüz gözyaşımız kurumamışken, Büyükşehir meclis salonunda yükselen sesin söz değil, öfke olması yüreğimizi daha da yaralıyor. Oysa siyaset acıyı paylaşmak, yarayı saymak, umut olmak içindir” dedi.

“İzmir bu sığ siyaset anlayışı hak etmiyor”

İki kutuplu siyasette kaybedenin insanlık ve İzmir olduğunu söyleyen Uygur, “Gördüğümüz ise ne yazık ki bunun tam tersi. O görüntüler sadece tartışma değil. İzmir’in vicdanına dokunan, kalbini sızlatan bir kırılmadır. İki kutuplu siyaset büyüdükçe, kaybeden yine insanlık, yine sağduyu, yine İzmir oluyor. İzmir bunu, bu sığ siyaset anlayışını hak etmiyor” ifadelerine yer verdi.