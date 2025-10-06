Adana iş dünyasının tanınmış isimlerinden biri olan Ataman Fedai, 1940 yılında doğdu. Uzun yıllar boyunca Adana'nın en büyük ve ilk 5 yıldızlı otellerinden biri olan Seyhan Oteli’nin sahibi olarak tanındı. Aynı zamanda madencilik ve tarım sektörlerinde çeşitli faaliyetler yürüttü. Fedai, şehirde iş dünyası üzerinde önemli etkiler bıraktı ve çok sayıda girişime imza attı.

Ataman Fedai Kimdir, Kaç Yaşında Hayatını Kaybetti?

Fedai özellikle Seyhan Oteli yatırımıyla kentin turizmine öncülük etti. Şehirde sosyal sorumluluk projelerine ve çeşitli hayır işlerine öncülük yaptı. Fedai, Adana’nın ekonomik kalkınmasına verdiği katkıların yanında, yeni nesil girişimcilere de ilham kaynağı oldu. Yıllarca sürdürdüğü çalışmaları sayesinde hem kendi sektöründe öncü isimlerden biri olarak hafızalarda yer edindi hem de bölgedeki iş insanları için örnek gösterildi.

Fedai, Seyhan Oteli'nin başarısıyla Adana turizminde ve konaklama sektöründe öncü oldu. Madencilik ve tarım alanındaki yatırımlarıyla da bölgenin ekonomik gelişimine katkı sundu. Bölgenin önde gelen iş insanlarından biri olarak biliniyor.

Ataman Fedai, 5 Ekim akşamı yaşamını yitirdi. 1940 doğumlu olması nedeniyle 85 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi 6 Ekim Pazartesi günü ikindi namazı sonrası Buruk Mezarlığı’na defnedildi.

Fedai’nin vefatı, başta Adana iş dünyası olmak üzere, turizm ve tarım sektörlerinde de üzüntüyle karşılandı. Şehirde saygın bir yere sahip olan Fedai’nin ardından sevenleri ve iş ortakları taziye mesajları yayımlıyor.

Fedai’nin mirası, iş dünyasına kattıkları ve şehir ekonomisine sağladığı katkılar ile anılıyor. Ölümüyle birlikte Adana’da önemli bir iş insanı daha aramızdan ayrıldı.