Serdar Öktem, İstanbul'da Büyükdere Caddesi'nin Zincirlikuyu mevkiinde silahlı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. Öktem'in kullandığı araca, saldırganlar tarafından en az beş el ateş edildi. Olay, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Serdar Öktem, Sinan Ateş cinayeti davasında yargılanan isimlerden biriydi ve aynı zamanda tutuksuz yargılanıyordu.

Serdar Öktem neden saldırıya uğradı? Kim öldürdü?

Saldırının faili ve saldırının arka planındaki nedenler hakkında henüz net, kamuoyuna açıklanmış bir bilgi bulunmuyor. Ancak Serdar Öktem, hem Sinan Ateş cinayeti davasının sanıkları arasında yer alması hem de geçmişte ülkücü camiada üst düzey görevler alması sebebiyle sıkça gündemde olan bir isimdi. Olay sonrası, dava dosyasındaki iddialar ve soruşturmanın ciddiyeti vurgulandı. Şu anda saldırının kim tarafından ve neden yapıldığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

İstanbul’da Şişli Büyükdere Caddesi’nde gerçekleşen silahlı saldırıda avukat Serdar Öktem öldü. Saldırı, 6 Ekim Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında, Öktem’in ofisinin önünde maskeli kişiler tarafından düzenlendi. Uzun namlulu silahların kullanıldığı saldırıda Kalaşnikof marka silahla ateş açıldı ve Öktem’in vücuduna çok sayıda kurşun isabet etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Öktem’i Okmeydanı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Serdar Öktem kimdir?

Serdar Öktem, hukuk eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde tamamladı ve Marmara Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptı. Ceza hukuku başta olmak üzere, ticaret hukuku, aile hukuku gibi birçok alanda çalışmalar yürüttü. Ülkü Ocakları’nda Hukuk Birimi’nden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. Öktem, MHP ile yakın ilişkiler kurdu; Ahmet Yiğit Yıldırım’ın nikah şahitliğini yaptı ve MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz ile dostluğu biliniyor. Ayrıca 2015 ve 2023 yıllarında MHP’den milletvekili aday adayı oldu.

Serdar Öktem, Türk hukuk camiasında avukat kimliğiyle tanınıyor. İsmi kamuoyunda en çok, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili yürütülen davada yer almasıyla öne çıktı. Bu davada tutuksuz yargılanan ve süreç boyunca çeşitli adli tartışmalarla gündeme gelen Öktem, aynı zamanda ülkücü camiada geçmişte üst düzey ilişkiler kurdu. Ülkücü hareket ve Milliyetçi Hareket Partisi’ne yakınlığıyla bilinen Serdar Öktem, siyasi geçmişi ve yüksek profilli savunmalarıyla da dikkat çekti.

Serdar Öktem, İstanbul’da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Özellikle Sinan Ateş cinayeti davasındaki rolü, siyasi bağlantıları ve avukat olarak üstlendiği çeşitli davalar, kamuoyunun ilgisini toplamasında etkili oldu. Hayatı boyunca hukuk ve siyaset dünyasında aktif bir isim olarak tanındı.