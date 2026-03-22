Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), son saldırı girişimlerine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Savunma Bakanlığı, ülkeye yönelen balistik füze ve insansız hava araçlarının hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son saldırıda 29 hava tehdidi bertaraf edildi

BAE Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İran kaynaklı olduğu belirtilen 4 balistik füze ile 25 insansız hava aracı (İHA) başarılı şekilde imha edildi. Açıklamada, hava savunma unsurlarının hızlı müdahalesi sayesinde herhangi bir hasar ya da can kaybı yaşanmadığı vurgulandı.

Hava savunma sistemleri tam kapasite çalışıyor

Yetkililer, saldırıların başlamasından bu yana BAE hava savunma sistemlerinin yoğun bir şekilde görev yaptığını belirtti. Verilere göre bugüne kadar toplamda:

345 balistik füze

15 seyir füzesi

1773 insansız hava aracı

etkisiz hale getirildi.

Bu rakamlar, ülkenin hava savunma kapasitesinin geldiği noktayı gözler önüne sererken, tehditlerin boyutunu da ortaya koydu.

Bölgedeki gerilim tırmanıyor

İran ile bağlantılı olduğu ifade edilen saldırı girişimleri, Orta Doğu’da artan gerilimin yeni bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, özellikle son dönemde yoğunlaşan İHA ve füze saldırılarının bölgesel güvenlik dengelerini daha da kırılgan hale getirdiğine dikkat çekiyor.

Güvenlik önlemleri artırıldı

BAE yönetimi, olası yeni saldırılara karşı hava savunma sistemlerinin yüksek alarm seviyesinde tutulduğunu açıkladı. Ayrıca kritik altyapı ve sivil alanların korunmasına yönelik ek güvenlik önlemlerinin devreye alındığı bildirildi.

Yetkililer, vatandaşlara resmi açıklamalar dışında bilgi kirliliğine itibar edilmemesi çağrısında bulundu.