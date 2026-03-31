Ekranların sevilen yüzü Aslı Bekiroğlu, son dönemde kamera önündeki projelerinden ziyade verdiği yaşam mücadelesiyle gündemde. Yaklaşık iki yıl önce yattığı ameliyat masasında başlayan ve ardı arkası kesilmeyen tıbbi hatalar silsilesi, başarılı oyuncuyu ölümün eşiğine kadar getirdi. Yaşadığı o karanlık günleri ve geçirdiği ağır operasyonları ilk kez tüm şeffaflığıyla kamuoyu ile paylaşan Bekiroğlu'nun itirafları sosyal medyada geniş yankı buldu.

ASLI BEKİROĞLU NEDEN AMELİYAT OLDU, HASTALIĞI NE?

Genç oyuncunun yaşadığı sağlık kabusunun temeli, yaklaşık iki yıl önce geçirdiği bir miyom ameliyatına dayanıyor. Aslı Bekiroğlu'nun ifadelerine göre, yanlış yapılan bu ilk miyom ameliyatı sonrasında vücudunda çok ciddi komplikasyonlar baş gösterdi. Yapılan hatayı düzeltmek ve sağlığına kavuşmak için tam 6 kez farklı operasyon geçirmek zorunda kaldı. Bu süreçte 8-9 saat süren, ölüm riskinin çok yüksek olduğu büyük ameliyatlara giren ünlü oyuncu, adeta hayata tutunma mücadelesi verdi.

ASLI BEKİROĞLU'NUN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Peş peşe gelen zorlu ameliyatların ardından Aslı Bekiroğlu'nun sağlık durumu an itibarıyla iyiye gidiyor. Hastanede geçen uzun günlerin ardından tedavi süreci devam eden başarılı oyuncu, hem fiziksel yaralarını sarıyor hem de yaşadığı büyük travmayı psikolojik olarak atlatmaya çalışıyor. Bekiroğlu'nun bu süreçte gösterdiği olağanüstü direnç, tedavisiyle ilgilenen doktorları bile şaşırttı.

ASLI BEKİROĞLU SÜREÇLE İLGİLİ NE AÇIKLAMA YAPTI?

Yaşadığı süreci ilk kez anlatan Bekiroğlu, doktor hatalarına karşı sessiz kalmayacağını duyurdu. Yanlış ameliyat sonrasında bazı doktorların ortada bir hata olmadığını iddia etmesi üzerine yasal yollara başvurma kararı aldı ve hukuki haklarını sonuna kadar kullanacağını belirtti. Zor günleri geride bırakmaya hazırlanan sempatik oyuncu, yaptığı açıklamayı kendi tarzına uygun esprili bir dille sonlandırdı: "Seni öldürmeyen şey güçlendirir, son ameliyatımla muhtemelen terminatöre dönüşeceğim."

OYUNCU ASLI BEKİROĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

16 Kasım 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Aslı Bekiroğlu, üniversite eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünde tamamladı. Müziğe olan yeteneğiyle de bilinen Bekiroğlu, 2006-2011 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda arp ve solfej eğitimi aldı. Televizyon dünyasına ilk adımını 2015 yılında ekranlara gelen "Adı Mutluluk" dizisiyle atan yetenekli isim; ardından "İkimizin Yerine", "Gülümse Yeter", "Yol Arkadaşım" ve "Jet Sosyete" gibi sevilen yapımlarda rol alarak kariyerinde sağlam adımlarla ilerledi.