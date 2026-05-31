Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi’nin eski genel başkanı Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda CHP’de yaşanan son durumları değerlendirerek, çarpıcı tespitlerde ve açıklamalarda bulundu.

Aslı Baykal: Örgüt, Kılıçdaroğlu’nu çoktan silmiş

Türkiye’de herkesin gözü önünde büyük bir meydan savaşının yapıldığını vurgulayan Aslı Baykal, “Gözümüzün önünde büyük bir meydan savaşı yapılıyor. Bir tarafta Gülen örgütü, bir tarafta AK Parti. Kemal Bey koltuğuna kimin ittirmesiyle oturduğunu unutmuşuz gibi CHP'deki FETÖ ajanlarını fark etmediğini söylüyor. Çizmeye çalıştığı dürüst imajına yalan söylemek hiç yakışmıyor.

Örgüt ise Kemal Beyi çoktan silmiş defterden, başkalarını getirivermiş yerine. Şimdi; Kılıçdaroğlu'nu yıldırıp kısa zaman içinde bir kurultaya razı edebilirlerse çok hazırlar, 2010'dan beri CHP içinde tamamen örgütlenmiş durumdalar, CHP'yi ele geçirme operasyonu tamamlanacak. Kemal Bey direnirse bir başka parti kurulacak, transferler ile ana muhalefet partisi olacak.” dedi.

“Final maçı seçimde oynanacak”

Son olarak, vatandaşın genel seçimlerde kullanacağı oyların süreci noktalayacağını savunan Baykal, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Özgür Özel olamazsa bile başkası genel başkan olur, isimlere aldırmıyorlar. Hatta yıpranmamış olur tercih edebilirler, onu da parlatırlar nasılsa. Kılıçdaroğlu'nu, İmamoğlu'nu, Özgür Özel'i Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı adayı olarak sunanlar bunu mu yapamayacak? Final maçı seçimde oynanacak, vatandaşın kullanacağı oylarla.”