Son Mühür/Merve Turan- Çiğli Belediyesi, yaşam mücadelesiyle tanınan Özge Polat için anlamlı bir doğum günü organizasyonu düzenledi. Polat’ın adını taşıyan Özge Polat Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte sürpriz kutlama yapılırken, programa belediye yöneticileri ve personel de katıldı.

Kütüphanede sürpriz kutlama

Etkinlik, Çiğli Belediyesi’ne bağlı Özge Polat Kütüphanesi’nde gerçekleştirildi. Sürpriz şekilde hazırlanan organizasyonda Polat için doğum günü pastası kesildi. Kutlamaya Belediye Başkan Yardımcısı Ronay Gezici, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Yasemin Özgüler, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Rüya Ulusan ile belediye çalışanları katıldı.

Mumları çocuklarla birlikte üfledi

Doğum günü pastasının mumları, Polat tarafından Gamze Yıldız ve minik Aren Yıldız ile birlikte üflendi. Etkinlikte sıcak ve samimi anlar yaşanırken, kutlama katılımcıların yoğun ilgisiyle devam etti.

“Yalnız bırakılmadığımı hissettim”

Sürpriz karşısında duygulanan Özge Polat, organizasyona ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Çok şaşırdım, aynı zamanda çok mutlu oldum. Kendimi hiçbir zaman yalnız bırakılmamış hissettim.”

“Mücadeleleri ilham vermeye devam ediyor”

Program kapsamında konuşan Gamze Yıldız ise Polat’ın yaşam mücadelesinin birçok kişiye örnek olduğunu belirterek, “Her zaman Özge’nin yanında olmayı sürdüreceğiz” dedi. Yıldız, Polat’ın karşılaştığı zorluklara rağmen gösterdiği kararlılığın özellikle kadınlar için güçlü bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.