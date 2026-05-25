Son Mühür- İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimleri, 18-24 Mayıs 2026 tarihlerini kapsayan kaza bilançosunu kamuoyuyla paylaştı.

Bir hafta boyunca İzmir genelinde meydana gelen yaralamalı kazaların verileri, sürücü ve yaya hatalarının hangi boyutlara ulaştığını ortaya koydu.

Kazaların %73’ü gündüz saatlerinde yaşanıyor

Trafik kazalarının ne zaman meydana geldiği incelendiğinde, trafiğin en fazla olduğu saatlerin risk barındırdığı dikkat çekiyor.

Paylaşılan verilere göre, yaralamalı kazaların büyük bir çoğunluğu gün aydınlığında meydana geliyor. Kazaların %73’ü gündüz saatlerinde yaşanırken, gece yaşanan kazaların oranı %27 olarak kaydedildi.

Kaza sebeplerinde yandan çarpma ilk sırada

İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından yayımlanan 18-24 Mayıs 2026 tarihli kaza raporu, trafikte yapılan kural ihlallerinin sonuçlarını da gün yüzüne çıkardı. Sürücü hatalarının kaza istatistiklerine yansıyan detaylar ise şu şekilde:

Yandan çarpma ve diğer ihlaller, %36’şar oranla ilk sırada yer alarak en sık görülen kaza türleri oldu.

Kavşaklarda yapılan ihlaller %14 olurken, arkadan çarpmalar %10 oranında meydana geldi.

Trafik ışığı kurallarının hiçe sayılması sebebiyle oluşan kırmızı ışık ihlalleri ise kazaların %4’üne sebebiyet verdi.

Kazaların %65'i motosiklet kazası

Kaza tiplerine göre yapılan sınıflandırmada, motosikletlerin karıştığı olayların fazlalığı dikkatlerden kaçmadı. Verilere göre, meydana gelen kazaların %65 gibi bir oranı motosiklet kazalarından oluşuyor.

Yaya kazaları %21 ile ikinci sırada yer alırken, çeşitli nedenlerden kaynaklanan diğer kazalar %14 oranında seyretti.