CHP’li Milletvekili Rıfat Turuntay Nalbantoğlu Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası konut önünde açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu’nun arkasında olup destek vereceğini belirten Nalbantoğlu Kemal Kılıçdaroğlu için partiyi kuruluş kodlarına yeniden çevirmek için zor bir görev üstlendiğini dile getirdi. CHP’li Nalbantoğlu partinin bu ülkenin ihtiyacı olduğunu vurgulayarak şu ifadelerde bulundu:

"Genel başkanımızın sonuna kadar arkasındayız. Daha önce de bunu defalarca dile getirmiştik. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin çok büyük ihtiyacıdır. Genel Başkanımız partiyi kuruluş kodlarına yeniden çevirmek için çok zor bir görev üstlendi. Biz de elimizden geldiğince yanında olmak, destek olmak için gayret içinde olacağız"

"Nasıl bu süreçler buralara geldi?"

Yaşanan olaylara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da rahatsız olduğunu dile getiren Nalbantoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Herkes gibi genel başkanımız da bu görüntülerden rahatsızlık duymuştur. Bundan rahatsız olmayacak herhangi bir insan yok. Ama bütün bunlar nasıl oluştu? Nasıl bu süreçler buralara geldi? Bu apayrı bir şey. Dünkü görüntülerden rahatsız olmamak, olumlu bulmak başka bir şey ama Kemal Bey çok tecrübeli bir siyasetçidir. Genel başkanımız 28'inde genel merkeze geçecek. Hem partilerle hem de katılacak olan milletvekillerimizle bir bayramlaşma töreni gerçekleşecek ve böylece genel başkanımız başlamış olacak. Umarız bu birliğimizi, bütünlüğümüzü korumayı başarırız"