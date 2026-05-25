Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, il başkanlığı önünde gerçekleştirdiği basın toplantısında mevcut son yaşanan mutlak butlan süreci olmak üzere birçok konuda önemli mesajlar verdi.

Çağatay Güç: CHP atama partisi değildir

Parti olarak zor bir süreçten geçtiklerinin altını çizen ve yapılanların CHP’ye darbe olduğunu vurgulayan Çağatay Güç, “Zor bir süreçten geçiyoruz. Bu tabii bir Kılıçdaroğlu meselesi değil veya bir İzmir Milletvekili Mahir, milletvekili mi diyeyim artık, ne diyeyim bilmiyorum, Mahir Polat meselesi değil.

Bu AK Parti’nin, Cumhuriyet Halk Partisi’ne yaptığı bir darbedir. Sonuç itibarıyla seçilmiş bir genel başkanımıza, yani "butlan" bahanesiyle, bahane uydurarak bir atama yapıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi atama partisi değildir.” dedi.

“Türkiye’nin demokrasisine yapılan bir şey”

Ayrıca, genel merkezde gerçekleşen polis müdahalesiyle ilgili de konuşan Başkan Güç, yapılanın demokrasi hareketi olduğunu aktararak, “Çok heyecan vericiydi. Şöyle bir durum var: Yani bir kere bu demokrasi hareketiydi. Yürüyüş, demokrasi yürüyüşüydü. Genel Başkanımız gerçekten kararlı. Bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi’nin yürüyüşü değildi aslında. Bu ülkedeki tüm halkın, mağdur insanların, bunların mücadelesi için bir yürüyüşüydü. Biz de tabii ki gurur duyuyoruz. Yani Genel Başkanımızla yol yürümekten gurur duyuyoruz. Yürümeye de devam edeceğiz ve bu süreçlerin çok hızlı bir şekilde değişeceğine inanıyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye’nin kurucu partisidir ve ulu bir çınardır. Böyle basit olaylarla, işte basit mahkeme kararlarıyla bir anda kurumsal yapısı değişecek hali yoktur. İl başkanlıklarımızın neredeyse tamamı zaten genel merkezdeydi. O mücadeleyi zaten birleştirmeyi, oradaki istişareyi engellemek için dün işte baskın yaptılar yani. Bu doğru bir hareket de değildi. Cumhuriyet Halk Partisi’nin içerisine polisle, biber gazıyla, mermiyle girilmesi Türkiye’deki belki de hatırlanacak en kara günlerden bir tanesi olarak anılacak ve bunu yapan AK Parti hükümeti de hiç iyi anılmayacak ilerleyen zamanlarda.

Buna, buna maşalık yapan insanlar da hiçbir zaman iyi anılmayacaklar, sokakta yürüyemeyecekler. Bu çünkü bize, bizlere yapılan bir şey değildir. Biz, bizim gibi yönetici arkadaşlara yapılan bir şey değildir; bu Türkiye’nin demokrasisine yapılmıştır. Türkiye’nin gençlerine yapılmıştır, geleceğine yapılmıştır. O yüzden biz bunun mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Mücadelemiz kendimiz için değil, Türkiye’deki tüm milletimiz içindir.” şeklinde konuştu.

“Artık Mahir diye bir adam vardı demek istiyorum”

Son olarak, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat’ın mutlak butlan sürecinde Kılıçdaroğlu’nun tarafında aktif yer almasını eleştiren CHP’li Güç, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Milletvekilimiz demek istemiyorum artık da, Mahir diye bir adam vardı demek istiyorum. O yüzden hani o insanlar bu yaptıklarının bedelini ileride kötü anılarak zaten şey yapacaklar, ödeyecekler. O yüzden onlarla ilgili de söylenecek çok şey yok. Bizim hedefimiz iktidar olmak. İktidar yolunda bu yürüyüşümüz Genel Başkanımız Özgür Özel’le birlikte devam edecek arkadaşlar.”