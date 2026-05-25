Son Mühür/Selda Meşe- AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni su yönetimi üzerinden hedef aldı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Kurulu’nda kabul edilen yeni tarifeyle 1 Haziran’dan itibaren en düşük fiyatlı ilk su kademesi 6 metreküpe yükseltilirken metreküp fiyatı ise 25 TL olarak belirlendi.



Kaya, paylaşımında İZSU'nun yaptığı tarife değişikliğinin, aslında indirim olmadığını ve faturaya zam olarak yansıtıldığını vurguladı. Açıklamasında, yapılan değişikliğin indirim değil tarife cambazlığı olduğunu ifade etti.



İzmirlilere Türkiye'nin en ucuz suyunu vadeden yönetime eleştirilerde bulunarak yağtıpı paylaşımda, "İzmir zaten uzun süredir Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanan şehridir. Yani vatandaş musluğu açarken su değil adeta kredi limiti akıyor. Şimdi bir de üstüne yeni tarife düzenlemesi geldi. Öyle bir anlatılıyor ki sanırsın belediye vatandaşa bayram ikramiyesi dağıtıyor. Ama vatandaş algıyla değil ayın sonunda gele nfaturayla karşılaşıyor.Eski sistemde tüm aboneler ilk 0-4 metreküp kullanım için indirimli tarifeden yararlanıyordu. Vatandaş ister 3 metreküp su kullansın ister 10 metreküp su kullansın ilk 4 metreküplük bölüm daha düşük tarifeden hesaplanıyordu. Peki şimdi ne yaptılar? Görünürde 0-6 metreküp tarifesini düşürdük dediler. Ama kritik detayı gizlediler. Artık 6 metreküpü geçen vatandaş ilk bölüm dahil olmak üzere yüksek tarifeye giriyor. Yani kısaca adına indirim dedikleri şey faturaya zam olarak yansıyor. Eski sistemde ilk 4 metreküp için yaklaşık 128 TL ödeyen vatandaş şimdi aynı kullanıma yaklaşık 240 TL ödemek zorunda kalacak. Bunun adı indirim değil tarife cambazlığıdır. Üstelik bu düzenleme yaklaşık 1 buçuk milyon aboneyi doğrudan etkileyecek. Yıl sonunda ise İzmirlilerin cebinden yaklaşık 2 Milyar TL daha fazla çıkacak. Zam yapıp adına indirim müjdesi demek Goebbels2in bile aklına gelmezdi. İzmir artık kelime oyunu değil, dürüst yönetim görmek istiyor. Artık vatandaş şunu çok net görüyor, musluktan akan su azalıyor olabilir ama faturadaki rakamlar Çağlayan gibi büyüyor" diye konuştu.