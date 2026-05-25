Son Mühür/Selda Meşe- İzmir Alsancak Kutsal Tesbih Kilisesi olarak da bilinen Santissimo Rosario Katolik Kilisesi muhteşem bir sanat gecesine ev sahipliği yaptı. Hristiyan geleneğinde Meryem Ana’ya adanan ay kapsamında düzenlenen “Meryem Ana Onuruna Konser: Kadınlar Arasında En Güzeli” başlıklı etkinlikte, kilisenin tarihi atmosferi müzikle birleşerek unutulmaz bir ziyafet sundu.



Konserde soprano Nazlı Alptekin, bas Hasan Alptekin, keman sanatçısı Eva Burcu Engin ve aynı zamanda kilisenin rahibi olan org sanatçısı Giuseppe Gandolfo sahne aldı.



Özel etkinlikte, klasik müzik repertuvarının farklı dönemlerinden “Ave Maria” yorumları seslendirilirken; Franz Schubert, Charles Gounod, Giulio Caccini ve George Frideric Handel’in eserlerinin yanı sıra Francesco Durante, Camille Saint-Saëns, Gaetano Donizetti, William Gomez ve Mite Balduzzi’nin besteleri de yer aldı.



Görkemli gecenin en dikkat çeken kısmı Gandolfo’nun kendi bestesi olan “Ave Maria” yorumu da dinleyicilerle buluşturması oldu.