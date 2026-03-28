Son Mühür- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), yönetimini kayyım olarak üstlendiği Prs Otelcilik Turizm Taşımacılık ve İnşaat Ticaret A.Ş.’ye ait önemli bir turizm varlığını satış sürecine taşıdı. “Royal Teos Otel Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” adı altında ihaleye çıkarılan varlık, İzmir’in Seferihisar ilçesinde yer alıyor.

Birden fazla parseli ve turizm tesislerini kapsayan satış için belirlenen başlangıç bedeli 4 milyar 600 milyon TL olarak duyuruldu. İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların ise 460 milyon TL tutarında geçici teminat sunmaları şart koşuldu.

Başvurular, 20 Nisan 2026 saat 16.00’ya kadar kapalı zarf yöntemiyle kabul edilecek. İhale süreci ise 21 Nisan 2026 günü saat 14.00’te İstanbul’da TMSF merkezinde gerçekleştirilecek.

İhale, iki aşamalı bir yöntemle yürütülecek. İlk aşamada sunulan kapalı zarflar açılacak, ardından uygun bulunan katılımcılar arasında açık artırma bölümüne geçilecek.