İzmir’de yoğun tempo ve kalabalıktan bunalanların keşfettiği Yiğitler Köyü, doğayla baş başa kalmak isteyenler için son dönemde öne çıkan adreslerden biri oldu. Kemalpaşa’ya bağlı köy, özellikle serin dere yatağı ve geniş çınar ağaçlarıyla dikkat çekiyor.

Şehirden uzak ama ulaşması zor değil

Yiğitler Köyü’nün en dikkat çeken yanlarından biri sadece doğal yapısı değil. Ulaşımın görece kolay olması da burayı cazip hale getiriyor. ESHOT’un 767 numaralı hattını kullanan ziyaretçiler, çok uzun planlar yapmadan bu sakin noktaya ulaşabiliyor. İzmir merkezden yola çıkanlar için yaklaşık bir buçuk saatlik bir rota sonunda bambaşka bir atmosfer başlıyor.

Dere kenarında serinlik arayanların ilk tercihlerinden

Köyü ikiye ayıran dere, özellikle sıcak havalarda bölgeye ayrı bir hareket katıyor. Suyun serinliği, ağaçların gölgesiyle birleşince ortaya tam anlamıyla nefes alınacak bir alan çıkıyor. Piknik yapan aileler, yürüyüşe çıkan doğa severler ve fotoğraf çekmek isteyenler aynı noktada buluşuyor. Öte yandan çevredeki doğal doku, köyün fazla bozulmadan kalabilmiş yerlerden biri olduğunu da hissettiriyor.

Asırlık çınarlar arasında sakin bir gün

Yiğitler Köyü’nde dikkat çeken bir özellik de yıllara meydan okuyan büyük çınar ağaçları. Bu ağaçların gölgesinde zaman biraz daha yavaş akıyor gibi. Gürültüden uzak birkaç saat geçirmek isteyenler için köy, abartısız ama etkili bir seçenek sunuyor.

Hafta sonu planlarında adını daha sık duyuruyor

Son dönemde özellikle günübirlik gezi listelerinde daha fazla yer bulan Yiğitler Köyü, doğallığını koruyan yapısıyla öne çıkıyor. İzmir’e yakın olup kalabalıktan uzak kalmak isteyenler için iyi bir alternatif sunuyor.