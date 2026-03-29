Asırlık Çam Yağmura Dayanamadı!

Aydın’ın kalbi konumundaki Efeler ilçesinde, gün boyu etkisini sürdüren şiddetli sağanak yağış asırlık bir çam ağacının devrilmesine neden oldu. Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Bey Camii önündeki dev ağaç, yağışın etkisiyle yumuşayan zemine dayanamayarak gece saat 23.00 sularında büyük bir gürültüyle kökünden söküldü.

Şehrin yaya ve araç trafiği açısından en işlek noktalarından birinde meydana gelen bu olay, saatin geç olması ve çevrede kimsenin bulunmaması sayesinde büyük bir facia yaşanmadan atlatıldı. Gürültüyü duyarak bölgeye koşan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ivedilikle polis ekipleri sevk edilerek çevre güvenliği sağlandı.

Çalışmalara başladılar

Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı Çağlar Tuğrul koordinesindeki belediye ekipleri, devrilen ağacı kaldırmak için zaman kaybetmeden çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu dev ağaç parçalara ayrılarak bölgeden uzaklaştırılırken, kapanan kaldırım kısa sürede yeniden yaya geçişine uygun hale getirildi.