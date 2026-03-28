Kuşadası Belediyesi, turizm sezonunun yaklaşmasıyla birlikte plajlarda tatilcilerin keyifli ve huzurlu bir ortamda denize girebilmeleri için hazırlıklarına devam ediyor. Bu kapsamda ekipler tarafından kumsallarda düzenli olarak temizlik ve bakım çalışmaları yürütülüyor.

Ekipler çalışmalarına ilerleyen günlerde hız verecek

Sahip olduğu doğal ve tarihi güzellikleriyle her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kuşadası’nda, plajlar turizm sezonuna hazırlanıyor.

Bu kapsamda Kuşadası Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Sahil İşletme Şefliği ekipleri, belirlenen program dahilinde düzenli olarak plajlardaki kumları özel bir makine yardımıyla eleyip, yabancı cisimlerden arındırıyor.

Denizdeki yosunları da toplayan ekipler ayrıca plajlara kum takviyesi yapıyor. Tatilcilerin denizin keyfini güvenli bir ortamda çıkarmaları için gerekli her türlü işlemi gerçekleştiren ekipler, ilerleyen günlerde çalışmalarına hız verecek.