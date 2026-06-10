Son Mühür - A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası D Grubu’nda Avustralya ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi açıklandı.

Maçın hakemi belli oldu

Karşılaşmada düdük, Venezuela Futbol Federasyonu’ndan Jesús Valenzuela’da olacak. Yardımcı hakemlik görevlerini Jorge Urrego ile Tulio Moreno üstlenirken, VAR hakemi olarak Peru’dan Michael Orue görev yapacak. 1983 doğumlu Valenzuela, 2013 yılından bu yana FIFA kokartı taşıyor ve 2022 FIFA Dünya Kupası’nda da maç yönetmiş deneyimli isimler arasında yer alıyor.

İlk maç Avustralya ile

Türkiye millî futbol takımı, Dünya Kupası’ndaki ilk sınavını 14 Haziran 2026 Pazar günü Avustralya karşısında verecek. Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadı’nda oynanacak mücadele TSİ 07.00’de başlayacak. Ay-yıldızlı ekip grup aşamasındaki ikinci maçında 20 Haziran’da Paraguay ile karşılaşırken, üçüncü maçında ise 26 Haziran’da ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile kozlarını paylaşacak.