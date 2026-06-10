Kıtaları bir araya getiren ve milyonlarca taraftarı ekran başına kilitleyen Dünya Kupası coşkusu yeniden alevleniyor. 11 Haziran ile 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenecek olan turnuva, bu yıl 48 takımlı genişletilmiş yeni formatıyla sahneye çıkıyor. Toplam 12 grupta oynanacak 104 maçlık dev maratonun başlangıç düdüğü yaklaşırken, futbolseverler yaz aylarına damga vuracak organizasyonun açılış detaylarına kilitlendi. Turnuvanın temposunu ve heyecanını belirleyecek o ilk resmi karşılaşma için nefesler tutuldu.

2026 FİFA DÜNYA KUPASI AÇILIŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçı 11 Haziran 2026 Perşembe günü oynanacak. Tüm dünyanın gözünü çevireceği bu kritik mücadele, Meksika'nın başkenti Mexico City'de bulunan 83 bin kapasiteli Mexico City Stadyumu'nda yapılacak. Futbol şöleninin başlama saati ise Türkiye Saati ile (TSİ) 22.00 olarak açıklandı. Bu müsabaka, turnuvanın başlangıç atmosferini tayin eden ilk resmi maç olarak fikstürde yer alıyor.

2026 FİFA DÜNYA KUPASI AÇILIŞ MAÇI HANGİSİ?

Genişletilmiş formatıyla dikkat çeken 2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında Meksika ile Güney Afrika kozlarını paylaşacak. Organizasyonun ilk günü sadece bu karşılaşmaya sahne olacak.

Açılış karşılaşmasının detayları şu şekilde:

Tarih: 11 Haziran 2026 Perşembe

Maç: Meksika - Güney Afrika

Stat: Mexico City Stadyumu

Saat: TSİ 22.00

Açılış maçının ardından heyecan, farklı kıtalara yayılan maç programıyla devam edecek. 12 grupta dörderli takımların rekabet edeceği turnuva boyunca toplam 104 karşılaşma oynanacak.

DÜNYA KUPASI GRUP MAÇ TARİHLERİ VE SAATLERİ NELER?

Dünya Kupası grup aşaması, 11 Haziran'da başlayıp 28 Haziran 2026 tarihine kadar yoğun bir takvimle sürecek. Gün gün ve grup bazlı maç programı ise şöyle:

11 Haziran Perşembe

A Grubu: Meksika - Güney Afrika, Mexico City Stadı, TSİ 22.00

12 Haziran Cuma

A Grubu: Güney Kore - Çekya, Guadalajara Stadı, TSİ 05.00

B Grubu: Kanada - Bosna-Hersek, Toronto Stadı, TSİ 22.00

13 Haziran Cumartesi

D Grubu: ABD - Paraguay, Los Angeles Stadı, TSİ 04.00

B Grubu: Katar - İsviçre, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 22.00

14 Haziran Pazar

C Grubu: Brezilya - Fas, New York New Jersey Stadı, TSİ 01.00

C Grubu: Haiti - İskoçya, Boston Stadı, TSİ 04.00

D Grubu: Avustralya - Türkiye, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 07.00

E Grubu: Almanya - Curaçao, Houston Stadı, TSİ 20.00

F Grubu: Hollanda - Japonya, Dallas Stadı, TSİ 23.00

15 Haziran Pazartesi

E Grubu: Fildişi Sahili - Ekvador, Philadelphia Stadı, TSİ 02.00

F Grubu: İsveç - Tunus, Monterrey Stadı, TSİ 05.00

H Grubu: İspanya - Yeşil Burun Adaları, Atlanta Stadı, TSİ 19.00

G Grubu: Belçika - Mısır, Seattle Stadı, TSİ 22.00

16 Haziran Salı

H Grubu: Suudi Arabistan - Uruguay, Miami Stadı, TSİ 01.00

G Grubu: İran - Yeni Zelanda, Los Angeles Stadı, TSİ 04.00

I Grubu: Fransa - Senegal, New York New Jersey Stadı, TSİ 22.00

17 Haziran Çarşamba

I Grubu: Irak - Norveç, Boston Stadı, TSİ 01.00

J Grubu: Arjantin - Cezayir, Kansas City Stadı, TSİ 04.00

J Grubu: Avusturya - Ürdün, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 07.00

K Grubu: Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Houston Stadı, TSİ 20.00

L Grubu: İngiltere - Hırvatistan, Dallas Stadı, TSİ 23.00

18 Haziran Perşembe

L Grubu: Gana - Panama, Toronto Stadı, TSİ 02.00

K Grubu: Özbekistan - Kolombiya, Mexico City Stadı, TSİ 05.00

A Grubu: Çekya - Güney Afrika Cumhuriyeti, Atlanta Stadı, TSİ 19.00

B Grubu: İsviçre - Bosna-Hersek, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00

19 Haziran Cuma

B Grubu: Kanada - Katar, BC Place Vancouver, TSİ 01.00

A Grubu: Meksika - Güney Kore, Guadalajara Stadı, TSİ 04.00

D Grubu: ABD - Avustralya, Seattle Stadı, TSİ 22.00

20 Haziran Cumartesi

C Grubu: İskoçya - Fas, Boston Stadı, TSİ 01.00

C Grubu: Brezilya - Haiti, Philadelphia Stadı, TSİ 03.30

D Grubu: Türkiye - Paraguay, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 06.00

F Grubu: Hollanda - İsveç, Houston Stadı, TSİ 20.00

E Grubu: Almanya - Fildişi Sahili, Toronto Stadı, TSİ 23.00

21 Haziran Pazar

E Grubu: Ekvador - Curaçao, Kansas City Stadı, TSİ 03.00

F Grubu: Tunus - Japonya, Monterrey Stadı, TSİ 07.00

H Grubu: İspanya - Suudi Arabistan, Atlanta Stadı, TSİ 19.00

G Grubu: Belçika - İran, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00

22 Haziran Pazartesi

H Grubu: Uruguay - Yeşil Burun Adaları, Miami Stadı, TSİ 01.00

G Grubu: Yeni Zelanda - Mısır, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 04.00

J Grubu: Arjantin - Avusturya, Dallas Stadı, TSİ 20.00

23 Haziran Salı

I Grubu: Fransa - Irak, Philadelphia Stadı, TSİ 00.00

I Grubu: Norveç - Senegal, New York New Jersey Stadı, TSİ 03.00

J Grubu: Ürdün - Cezayir, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 06.00

K Grubu: Portekiz - Özbekistan, Houston Stadı, TSİ 20.00

L Grubu: İngiltere - Gana, Boston Stadı, TSİ 23.00

24 Haziran Çarşamba

L Grubu: Panama - Hırvatistan, Toronto Stadı, TSİ 02.00

K Grubu: Kolombiya - Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Guadalajara Stadı, TSİ 05.00

B Grubu: İsviçre - Kanada, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 22.00

B Grubu: Bosna-Hersek - Katar, Seattle Stadı, TSİ 22.00

25 Haziran Perşembe

C Grubu: İskoçya - Brezilya, Miami Stadı, TSİ 01.00

C Grubu: Fas - Haiti, Atlanta Stadı, TSİ 01.00

A Grubu: Çekya - Meksika, Mexico City Stadı, TSİ 04.00

A Grubu: Güney Afrika Cumhuriyeti - Güney Kore, Monterrey Stadı, TSİ 04.00

E Grubu: Curaçao - Fildişi Sahili, Philadelphia Stadı, TSİ 23.00

E Grubu: Ekvador - Almanya, New York New Jersey Stadı, TSİ 23.00

26 Haziran Cuma

F Grubu: Japonya - İsveç, Dallas Stadı, TSİ 02.00

F Grubu: Tunus - Hollanda, Kansas City Stadı, TSİ 02.00

D Grubu: Türkiye - ABD, Los Angeles Stadı, TSİ 05.00

D Grubu: Paraguay - Avustralya, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 05.00

I Grubu: Norveç - Fransa, Boston Stadı, TSİ 22.00

I Grubu: Senegal - Irak, Toronto Stadı, TSİ 22.00

27 Haziran Cumartesi

H Grubu: Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan, Houston Stadı, TSİ 03.00

H Grubu: Uruguay - İspanya, Guadalajara Stadı, TSİ 03.00

G Grubu: Mısır - İran, Seattle Stadı, TSİ 06.00

G Grubu: Yeni Zelanda - Belçika, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 06.00

28 Haziran Pazar

L Grubu: Panama - İngiltere, New York New Jersey Stadı, TSİ 00.00

L Grubu: Hırvatistan - Gana, Philadelphia Stadı, TSİ 00.00

K Grubu: Kolombiya - Portekiz, Miami Stadı, TSİ 02.30

K Grubu: Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Özbekistan, Atlanta Stadı, TSİ 02.30

J Grubu: Cezayir - Avusturya, Kansas City Stadı, TSİ 05.00