Son Mühür/Hüseyin Demir Tekerlekli Sandalye Basketbol 2.Lig’de şampiyon olarak adını 1.Lig’e yükselen İzmir Dokuz Eylül Engelliler Spor Kulübü, dezavantajlı bireyleri spora teşvik ederek sosyal farkındalık çalışmalarına devam ediyor. Sandalye basketbolunun tecrübeli isimlerinden şampiyon takımın kaptanı Hakan Kıroğlan, Son Mühür’e özel açıklamalarda bulundu. Kıroğlan, şampiyonluk serüvenini, takım ruhunu ve sandalye basketbolunun gelişimini anlattı. Deneyimli basketbolcu İzmir’in spor şehri olduğunu belirtirken sandalye basketboluna daha çok yatırım yapılması gerektiğini söyledi.

“Sporcu hayatın her alanında mücadele ediyor”

Tekerlekli Sandalye Basketbol 2.Lig’de şampiyon olarak adını 1.Lig’e yazdıran İzmir Dokuz Eylül Engelliler Spor Kulübü’nün kaptanı Hakan Kıroğlan, “Öncelikle çok büyük bir gurur ve mutluluk yaşıyoruz. Bu şampiyonluk bizim için sadece sezon sonunda kazanılmış bir kupa değil; aylar süren emeğin, fedakârlığın, inancın ve mücadele ruhunun karşılığı oldu. Sezon başından itibaren takım olarak tek hedefe odaklandık. Çok yoğun antrenmanlar yaptık, zor deplasmanlara gittik, zaman zaman sakatlıklarla ve fiziksel yorgunluklarla mücadele ettik ama hiçbir zaman hedefimizden uzaklaşmadık. Şampiyonluk kariyerimde çok özel bir yere sahip oldu. Elde ettiğimiz başarıda sadece sahada verilen mücadele değil, aynı zamanda takım ruhu ve karakter de çok önemliydi. Her oyuncu üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdi. Yedek kalan oyuncudan teknik ekibe, yöneticilerden taraftarlarımıza kadar herkes bu başarıda pay sahibi oldu. İzmir 9 Eylül Engelliler Spor Kulübü olarak sadece bir lig şampiyonluğu kazanmadık; aynı zamanda engelli sporlarının ne kadar güçlü ve değerli olduğunu bir kez daha göstermiş olduk. Bu kupayı bizlere inanan herkese armağan ediyoruz. Özellikle ailelerimizin desteği bizim için çok kıymetliydi. Çünkü sporcu sadece sahada değil, hayatın her alanında mücadele ediyor” diye konuştu.

“Takım karakterimiz çok güçlü”

Takım karakterine ve takım kimliğinin önemine değinen tekerlekli sandalye basketbolunun öncülerinden Hakan Kıroğlan, “Bir takımın başarılı olabilmesi için sadece kaliteli oyunculardan oluşması yetmez. Takım içindeki arkadaşlık, güven ve birliktelik en az teknik kapasite kadar önemlidir. Biz sezon boyunca bunu çok güçlü şekilde hissettik. Takım içerisinde herkes birbirine saygı duyuyordu ve herkes aynı hedef için mücadele ediyordu. Bu da sahaya çok olumlu yansıdı. Özellikle zor maçlarda takım kimyası çok belirleyici oldu. Bazen skor olarak geriye düştüğümüz anlar oldu ama hiçbir zaman oyundan kopmadık. Çünkü herkes birbirine güveniyordu. Bir oyuncunun kötü gününde diğer oyuncu sorumluluk aldı. Bu dayanışma bizi sezon boyunca ayakta tuttu. Sahada uyumlu oynamamızın arkasında ciddi bir emek vardı. Antrenmanlarda sürekli birlikte vakit geçirdik, birbirimizin oyun tarzını daha iyi anlamaya çalıştık. Zamanla saha içindeki iletişimimiz çok güçlendi. Artık birçok pozisyonda birbirimizin ne yapacağını hissedebiliyorduk. Bu da maçlarda bize büyük avantaj sağladı. Bence bizi şampiyon yapan en önemli unsur mücadele ruhumuzdu. Takım olarak hiçbir zaman pes etmeyen bir yapımız vardı. Şampiyonluk yolunda herkes taşın altına elini koydu. Bu yüzden ortaya çok güçlü bir takım karakteri çıktı” şeklinde konuştu.

“Liderlik yapmak çok önemli”

İzmir Dokuz Eylül Engelliler Spor Kulübü’ne liderlik yapan Hakan Kıroğlan, “Sezon boyunca hem fiziksel hem mental olarak kendimi sürekli geliştirmeye çalıştım. Maç performansımı yükseltmek için ekstra çalışmalar yaptım. Özellikle savunma direnci, oyun temposu ve takım organizasyonuna katkı konusunda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Tabii ki sporun içinde inişler ve çıkışlar oluyor. Bazı maçlarda istediğiniz performansı tam olarak ortaya koyamayabiliyorsunuz. Önemli olan o süreçlerde mental olarak güçlü kalabilmek. Ben de sezon boyunca disiplinli çalışmayı bırakmadım. Takım arkadaşlarımın ve teknik ekibimizin desteğiyle performansımı yukarı çektiğime inanıyorum. Ayrıca sadece skor üretmenin değil, takım arkadaşlarını oyunun içinde tutmanın, savunmada mücadele etmenin ve saha içinde liderlik yapmanın da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu sezon bu anlamda da takımıma katkı sağladığımı düşünüyorum. Ama sporcu olarak her zaman gelişime açık olmak gerekiyor. Kendimi daha ileri taşımak için çalışmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

“Basketbolumuzun geleceği altyapılardan geçiyor”

Şampiyonluk güzel bir duygu ama sporun doğasında devamlılık çok önemli. Önümüzdeki sezon hedefimiz başarılarımızı sürdürülebilir hale getirmek ve kulübümüzü daha üst seviyelere taşımak olacak. Daha rekabetçi bir ligde mücadele edeceğimiz için çok daha fazla çalışmamız gerektiğinin farkındayız. Takım olarak hedefimiz sadece maç kazanmak değil; kurumsal anlamda da büyüyen, altyapıya önem veren ve genç sporcular yetiştiren güçlü bir kulüp olmak. Özellikle genç oyuncuların gelişimine katkı sağlamak bizim için çok önemli. Çünkü tekerlekli sandalye basketbolunun geleceği altyapılardan geçiyor. Kendi adıma ise sağlıklı şekilde mücadele etmeye devam etmek, takımıma maksimum katkıyı sağlamak ve tecrübelerimi genç sporcularla paylaşmak istiyorum. Ayrıca ulusal ve uluslararası organizasyonlarda daha büyük başarılar elde etmek en önemli hedeflerim arasında yer alıyor. Bunun yanında İzmir’de engelli sporlarına olan ilgiyi artırmak istiyoruz. Salonların dolduğu, insanların tekerlekli sandalye basketboluna daha fazla ilgi gösterdiği bir ortam oluşturmak en büyük hayallerimizden biri” dedi.

“Erdin Kılıç ile çalışmak büyük avantaj”

Tekerlekli sandalye basketbolunun deneyimli antrenörlerinden Erdinç Kılıç ile çalışmanın önemine değinen Hakan Kıroğlan, “ Erdinç Kılınç gibi antrenörle çalışmak oyuncular için büyük bir avantaj. Çünkü kendisi oyunu çok iyi okuyan, oyuncuların eksiklerini doğru analiz eden ve takım yönetimini çok iyi bilen bir isim. Bu sezon bize sadece teknik anlamda değil, mental anlamda da çok önemli katkılar sağladı. Özellikle kritik maçlar öncesinde takımı motive etme konusunda çok etkiliydi. Oyuncularına güven veren bir yapısı var. Bu da sahaya özgüven olarak yansıyor. Antrenman disiplinine çok önem veren bir antrenör. Sezon boyunca detaylara odaklanan bir çalışma sistemi uyguladık. Bu da takımın saha içindeki organizasyonunu güçlendirdi. Özellikle savunma düzeni, geçiş hücumları ve takım iletişimi konusunda ciddi gelişim gösterdik. Tecrübeli bir teknik adamla çalışmanın en önemli avantajlarından biri de kriz anlarını doğru yönetebilmek. Sezon içerisinde zor süreçler yaşadık ama hocamızın liderliği sayesinde bu dönemleri güçlü şekilde atlattık. Şampiyonlukta çok büyük pay sahibi olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

“Spor gerçekten hayat değiştiriyor”

Sporun sosyal, fiziksel ve psikolojik gelişiminin önemine değinen Kıroğlan, “Spor gerçekten hayat değiştiriyor. Tekerlekli sandalye basketbolu sadece fiziksel bir aktivite değil; aynı zamanda insanın hayata bakışını değiştiren çok güçlü bir alan. Spor sayesinde insanlar özgüven kazanıyor, sosyalleşiyor ve hayata daha güçlü tutunuyor. Özellikle dezavantajlı bireylerin evde kalmaması gerektiğini düşünüyorum. İlk başta korkular ve çekinceler olabilir ama spora başladıktan sonra insanların hayatında çok büyük değişimler oluyor. Çünkü spor size mücadele etmeyi, pes etmemeyi ve birlikte hareket etmeyi öğretiyor. Bizler de sahada verdiğimiz mücadeleyle insanlara örnek olmak istiyoruz. Engellerin aslında insanın zihninde başladığını düşünüyorum. İnanınca ve mücadele edince çok büyük başarılar elde edilebiliyor” dedi.

“Ailelere büyük görev düşüyor”

Spora teşvik konusunda ailelerin önemli desteği olduğunu söyleyen Hakan Kıroğlan, “Ailelere de büyük görev düşüyor. Çocuklarını sosyal hayatın içine dahil etmeleri çok önemli. Spor yapan birey hem fiziksel hem psikolojik olarak daha güçlü oluyor. Tekerlekli sandalye basketbolu ise bu anlamda insanlara çok büyük fırsatlar sunuyor. Türkiye’de tekerlekli sandalye basketbolu son yıllarda önemli bir gelişim gösterdi. Liglerin rekabet seviyesi yükseldi, kulüpler daha profesyonel yapılar oluşturmaya başladı ve genç sporcuların ilgisi arttı. Özellikle milli takım seviyesinde elde edilen başarılar da bu branşın bilinirliğini artırdı. Ancak hâlâ aşılması gereken önemli eksikler olduğunu düşünüyorum. En büyük sorunlardan biri ekonomik destek konusu. Birçok kulüp büyük fedakârlıklarla ayakta kalmaya çalışıyor. Sponsorluk desteğinin artması gerekiyor. Özel sektörün engelli sporlarına daha fazla yatırım yapması çok önemli” diye konuştu.

“Genç sporculara örnek oldu”

Genç sporculara rol model olan Kıroğlan, “Genç sporcuların bizi örnek aldığını görmek çok değerli bir duygu. Bu nedenle sadece saha içinde değil, saha dışında da doğru örnek olmaya çalışıyoruz. Disiplinli çalışmanın, mücadele etmenin ve saygılı olmanın ne kadar önemli olduğunu onlara göstermeye çalışıyorum. Genç oyuncular bazen hemen başarı bekleyebiliyor ama spor sabır isteyen bir süreç. Ben de onlara her zaman çalışmaktan vazgeçmemelerini söylüyorum. Başarı emek istiyor. Düzenli çalışan, kendine inanan ve mücadeleyi bırakmayan sporcular mutlaka bir gün karşılığını alıyor. Tecrübelerimizi paylaşmak bizim sorumluluğumuz. Çünkü biz de bu yollardan geçtik ve bizden önceki büyüklerimizin desteğini gördük. Şimdi aynı desteği yeni nesle vermemiz gerekiyor. Ayrıca genç sporcuların sadece iyi bir oyuncu değil, aynı zamanda iyi bir insan olması gerektiğini düşünüyorum. Takım ruhu, saygı ve karakter sporun en önemli parçalarıdır” dedi.

“İzmir en iyi şekilde temsil edeceğiz”

Hakan Kıroğlan, “İzmir spor kültürü çok güçlü olan bir şehir ve tekerlekli sandalye basketbolunda da çok önemli bir potansiyele sahip. Ancak bu branşın daha da büyümesi için herkesin desteğine ihtiyaç var. Yerel yönetimlerin, sponsor firmaların, üniversitelerin ve taraftarların desteği çok önemli. Bizler sadece sahada maç kazanmıyoruz; aynı zamanda toplumsal farkındalık oluşturuyoruz. İnsanlara “engellerin başarıya engel olmadığını” göstermeye çalışıyoruz. Bu nedenle tribünlerin dolması, insanların maçlara gelmesi ve sporcuların yanında olması bizim için çok değerli. Özellikle gençlerin bu branşa yönlendirilmesini çok önemsiyorum. Çünkü spor, insanların hayatına umut katıyor. Daha fazla çocuğun ve gencin tekerlekli sandalye basketboluyla tanışmasını istiyoruz. Son olarak şunu söylemek isterim; engelli sporları sadece engelli bireylerin değil, toplumun tamamının sahip çıkması gereken çok değerli bir alan. Destek arttıkça başarı da büyüyecektir. Biz de İzmir’i ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz” diye sözlerini sonlandırdı.