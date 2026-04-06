Son Mühür - Fenerbahçe’nin İspanyol oyuncusu Marco Asensio, sakatlığı nedeniyle Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Kayserispor karşısında görev alamayacak.

Forma giyemeyebilir

Kulüpten alınan bilgiye göre, Beşiktaş ile oynanan derbide sakatlanarak oyuna devam edemeyen Marco Asensio’nun dün gece çekilen MR’ında dizinde ödem tespit edildi. 30 yaşındaki oyuncunun sabah saatlerinde yapılan kontrollerin ardından detaylı inceleme için ikinci bir MR’a daha gireceği belirtildi. Sakatlığının ciddi olmadığı ifade edilen deneyimli futbolcunun, Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyeceği öğrenildi.