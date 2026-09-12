A Milli Futbol Takımımız, tarihinde ilk kez mücadele edeceği UEFA Uluslar A Ligi 2026/27 sezonuna güçlü rakibi Fransa karşısında merhaba diyor. Teknik heyet ve taraftarların büyük heyecanla beklediği bu kritik mücadele, gruptaki puan sıralaması açısından büyük önem taşıyor. FIFA'nın uluslararası maç takviminde yaptığı değişiklikle birlikte eylül ve ekim aylarında yoğun bir mesai harcayacak olan Ay-Yıldızlılar, gruptaki ilk sınavını kendi seyircisi önünde verecek.

TÜRKİYE FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Türkiye ile Fransa arasındaki UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup karşılaşması, 25 Eylül 2026 Cuma günü oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan resmi programa göre, A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki bu ilk mücadelesinin başlama saati Türkiye saati ile (TSİ) 21.45 olarak belirlendi.

TÜRKİYE FRANSA MİLLİ MAÇI NEREDE, HANGİ STADYUMDA OYNANACAK?

Ay-Yıldızlıların gruptaki dev açılış maçı olan Türkiye - Fransa müsabakası, Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. 33 bin kişi kapasiteli stadyum, millilerimizi bu önemli maçta ağırlayacak. Kocaeli Stadyumu, daha önce 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye'nin Gürcistan'ı 4-1 mağlup ettiği unutulmaz maça da ev sahipliği yapmıştı.

A MİLLİ TAKIM UEFA ULUSLAR A LİGİ MAÇ TAKVİMİ

FIFA'nın takvim değişikliği sonrası 21 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında toplam dört maça çıkacak olan A Milli Takımımızın fikstürü oldukça yoğun. Tüm karşılaşmaların TSİ 21.45'te başlayacağı milli maç takvimi şu şekilde:

25 Eylül 2026 Cuma: Türkiye - Fransa (Kocaeli Stadyumu)

28 Eylül 2026 Pazartesi: Türkiye - İtalya (Bursa Atatürk Spor Kompleksi) Toprak Razgatlıoğlu San Marino yarışı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İçeriği Görüntüle

2 Ekim 2026 Cuma: Belçika - Türkiye (Liege / Maurice Dufrasne Stadyumu)

5 Ekim 2026 Pazartesi: İtalya - Türkiye (Bologna / Renato Dall'Ara Stadyumu)